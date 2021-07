Juan Carlos de la Cuesta defiende su actuación en litigio de Fernando Uribe

Se han escuchado tantas versiones, tal cruce de acusaciones, que ya es difícil saber quién tiene la razón. Pero en medio de la discusión muchos se han preguntado por qué Atlético Nacional se permitió tantas licencias en el caso Fernando Uribe y por qué se dejó llevar a un litigio que lo tiene en riesgo de pagarle a Cortuluá 5 millones de dólares.

En el equipo vallecaucano, el gestor de ese convenio fue Óscar Ignacio Martán, en el club antioqueño la firma que aparece en los documentos es la de Juan Carlos de la Cuesta, el presidente del club en su etapa más exitosa de las últimas décadas.



Su versión era una de las piezas que faltaba para entender este lío jurídico, que tiene a Nacional interponiendo acciones de tutela contra Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y Cortuluá para evitar el pago de 5 millones de dólares.



Y la pregunta es clara: ¿por qué permitieron que se tasara en 10 millones de dólares al jugador, arriesgando a Nacional al tremendo conflicto que está manejando hoy? "Tomamos la decisión de que fueran 10 millones de dólares porque si fueran 5 millones y al tener que repartir el valor por mitades, se tenía que descontar el valor de la compra y a Nacional no le quedaban sino 500 mil dólares, por eso elevamos el precio, para que fuera equitativo para Nacional y para Cortuluá. Pero siempre basado en una venta. Nunca dijimos que nosotros teníamos que retener al jugador, que si pasados tres años y el jugador no se vendía había que darle un dinero a Cortuluá, nada de eso. Después se terminó el contrato de Uribe, él se fue a México y todos perdimos ahí. Pero era un convenio sujeto a que el jugador se vendiera", explicó de la Cuesta en el Vbar de Caracol Radio.

¿Y por qué permitir una cláusula tan alta por un jugador que no se sabía si iba a costar tanto? "La cláusula decía que el jugador debía venderse por una cifra no menor a 10 millones de dólares... dijimos en un párrafo que era para conservar el equilibrio económico de Nacional. Pero todo siempre sujeto a la venta del jugador. Cortuluá, por medio de su apoderado, manifestó que el valor de Uribe no estaba en esos montos, pero pidió saber cuánto era esa opción de compra con Millonarios, sin descontar lo que habíamos pagado nosotros por el jugador. Pero al final Millonarios no hizo uso de esa opción y nosotros no prolongamos el contrato".



El exdirectivo dijo que ese fue el argumento que se expuso y se valoró en Suiza: "Yo he estado siempre disponible cuando me han llamado, de hecho estuvo en la citación ene l TAS. Estaba contento porque creí que se había hecho justicia y que le habían dado la razón a Nacional. Pero ahora con esta novela sigo a disposición".



¿Y por qué dejaron que Uribe saliera libre? "Se estuvo hablando para intentar una renovación pero los montos superaban los presupuestos que podíamos llegar a manejar, supimos que el jugador se presentó libre allá (en Toluca), no recuerdo si nosotros dijimos que no íbamos a renovar o se habló del presupuesto, pero al empezar a considerar eso, él ya él había presentado la carta de no renovación".

Fernando Uribe, en su paso por Nacional, en 2012. Foto: Daniel Bustamante. Archivo EL TIEMPO

Para de la Cuesta, la discusión tendría que haberse resuelto con el fallo del TAS y a estas altura no se compromete al sugerir una posible solución.



Eso sí, deja muy clara su posición sobre Cortuluá: "Lo dejo a discreción de las partes, quisiera que esto se solucionara lo más pronto, quedo con la satisfacción de hacer un gran trabajo en Nacional, de 150 negociaciones tener dificultades en una me deja algo incómodo, pero espero que se solucione".



"Para mí Cortuluá no merece nada, Nacional tiene las pruebas suficientes, el TAS, que es el máximo órgano, sin hablar de las instancias de Dimayor y la Federación, lo decidió, pero no sé cuál es la mejor opción. La opción mía es no pagar nada, pero no sé qué conllevará", concluyó el exdirectivo verde, quien dejó la presidencia de Nacional en marzo de 2017.



Durante su gestión, que comenzó en marzo de 2010, Nacional ganó la Copa Libertadores (2016) y llegó a dos finales de la Sudamericana (2014 y 2016), además de conseguir cinco Ligas, tres Copas Colombia y dos Superligas.



