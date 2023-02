Caso Daniel Cataño: mal, todo mal… (Meluk le cuenta, opinión)

Mal, todo mal.

Mal el bruto hincha del Tolima que agredió a Daniel Cataño.

Mal Cataño al corretearlo y responderle cuando el tarado huía. Eso ya no es defensa propia. Es retaliación. Es venganza.



Todo mal

Mal Tolima, preocupado por sus punticos y taquillas y no por la violencia de su hincha en su partido, bajo su responsabilidad por ser su organización.



Mal la Dimayor por su reglamento frágil y permisivo, y por estar más preocupada en que no se le creara una disputa por los puntos.

Expulsión de Daniel Cataño Foto: Tomada

Mal la Federación de Fútbol por su indiferencia absoluta. Aunque, la verdad, pues de la Federación no se espera nada.



Mal Alberto Gamero, técnico de Millonarios, por querer jugar si le dejaban meter a Cataño.



Mal Wílmar Roldán, que quiso jugar el partido a toda costa, aceptó por TV nacional las garantías de seguridad de la Policía, insistió en hacer el partido, sirvió de mediador y en su informe escribió que decidió no jugar por falta de garantías.



Mal la Asociación de Futbolistas, que utiliza este caso para avanzar en su meta de lograr una negociación colectiva, que es otro asunto.



Wílmar Roldán expulsa a Daniel Cataño. Foto: Tomada de la transmisión de Win Sports +

Con la Asociación, mal los exfutbolistas que en radio y TV justifican la agresión de Cataño contra el imbécil que lo atacó y piden no castigarlo a pesar de su reacción.



Hablan desde el lugar común de una malentendida ‘legítima defensa’ y, como hijos de una sociedad enferma, alientan a que todos apliquen la ‘ley del talión’ y hagan justicia por su propia mano. Algo totalmente inaceptable.



“La legítima defensa opera para ‘repeler’, por decirlo así, una agresión injusta que es actual o inminente. En este caso, el hincha golpea al futbolista y sale corriendo. Huye. El jugador, entonces, lo persigue y lo agrede: eso ya no es ‘legítima defensa’ porque la agresión ya pasó, el otro ya estaba huyendo. Pasa con, por ejemplo, los ladrones que roban, huyen y a pocas cuadras son agarrados y golpeados incluso por la víctima del robo. Eso ya no es legítima defensa”, explica Diana Muñoz, reconocida penalista y profesora universitaria de activa participación en medios y redes sociales.



Mal, todo mal. Mal la Secretaría de Gobierno de Ibagué que, para congraciarse con su gente, acusó a Cataño para empatar el partido con el bruto agresor.



Alejandro Montenegro, hincha del Tolima. Foto: Archivo particular.

Mal el Ministerio de Gobierno que ni raja ni presta el hacha. ¿Qué pasó con los planes que desde el 2017 anunció para inversión en seguridad en 5 estadios del país?

Pura retórica. Palabras, palabras, palabras, tan solo palabras...



Muy mal la pasmosa indiferencia de los ‘hinchas de bien’. Para ellos todo es una persecución contra su equipo porque, mientras a ellos no los toquen, pues aplaudamos que le peguen a un jugador. Con Martin Luther King, no aterra la maldad de la gente mala. Aterra la indiferencia de la ‘gente buena’.



Mal la mala prensa hincha que calentó a sus pares contra Cataño.



Mal por la prensa cómplice del sistema que elude la responsabilidad del fútbol y escuda la negligencia de los dueños de los equipos.

Lo peor de todo...

Pero mal, muy mal, pésimamente mal, el fútbol mismo, ese que desde sus dirigentes y equipos sigue haciéndose el de la vista gorda, que convive con los violentos y se preocupa más por los punticos y su taquillita en lugar de hacerlo por sus propios empleados.



El fútbol, los clubes y sus dirigentes patrocinan extintores de humo, banderas, dan tribunas, logística, boletas y viajes, y luego salen con su discurso hipócrita contra la violencia. Sepulcros blanqueados.



Las sanciones del Comité de Disciplina en la Dimayor son las que podía tomar con ese código de penas tan débil, pusilánime y evasivo con los clubes. Mal, todo mal.



* * *



Para completar, la Secretaría de Gobierno de Bogotá (no el IDRD, que ha sido enfático en señalar que es una decisión política de ese despacho) acabó la tribuna familiar de Millonarios (un niño y un adulto con una boleta) para dárselas a la barra brava Comandos Azules.



En serio, mal, todo mal.MELUK LE CUENTA





GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

