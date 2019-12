Conmovedora carta de la hija de Gamero, por su llegada a Millos

Adriana Gamero, la hija mayor de Alberto Gamero, nuevo DT de Millonarios, le envió un emotivo mensaje de apoyo a su padre, justo el día en que será presentado oficialmente como entrenador del equipo embajador. Admirada por el esfuerzo de su padre, escribió unas palabras para FUTBOLRED.

"Pa’, ¡llegó el día! Y tengo más nervios que tú... hace unos meses, todos daban por hecho tu llegada a otro equipo, y yo, como declarándolo le dije a mi mamá, “y qué tal que de donde lo llamen sea de Millonarios” y cómo en un cuento donde muchas veces la realidad supera la ficción, quién lo iba a imaginar, ahora estamos aquí, juntos y listos para verte triunfar cerquita", comenzó la carta Adriana Gamero para su padre.

Alberto Gamero y su familia. Foto: Archivo particular

Adriana también le deseó los mejores éxitos a su padre en este nuevo reto:



"Hoy solo pido a Dios que tu nuevo proyecto esté lleno de buenos números, clasificaciones, puntos, y así como en tu antiguo equipo, dejes estadísticas admirables, casi insuperables y ganándote el corazón de todo aquel que conozca tu trabajo y entrega, así como yo.



Por tanto tiempo sacrificamos tantos momentos en familia, que la ilusión más grande que tengo es poder acompañarte en todo y que puedas estar en cada fecha importante. Pero no te reprocho nada, soy lo que soy, gracias a ti y a mi mamá. Han sido mi mejor ejemplo.



Haz pasado por tanto... muchas veces menospreciado y en muchas otras te han robado el protagonismo y tú ahí, trabajando incansablemente y con una fe implacable buscando ese sueño que hoy empieza.



Y sí, hoy empiezas un gran reto y una inmensa responsabilidad cae sobre ti, sin embargo, como siempre, sé con gran convicción que estarás a la altura.



Como hincha tuya te pido que a este proyecto le pongas tu firma, confíes en tu trayecto como DT, y en tu intuición. No tengas miedo en reconfigurar un partido si algo no te gustó, y no temas mostrarte eufórico cuando todo vaya bien.



La clave de la vida me la has dado tú: insistir, persistir y nunca desistir. Además, recuerda que eres ejemplo para muchos y detrás vienen tus nietos que quiero que aprendan de ti, de tu tenacidad y convicción en que los sueños se cumplen y que lo que te propongas con disciplina se logra.



Recuerda que eres nuestro orgullo y seremos siempre tu apoyo y por último recuerda que dicen que un buen papá hace de buen maestro, pero Dios me regaló al mejor papá y al mejor de los maestros.



Nunca olvides lo grande que eres, que eres un campeón dentro y fuera de la cancha y que estás hecho para grandes cosas, sigue demostrándole a todos que con amor, disciplina, esmero y responsabilidad, cualquier cosa es posible, que los sueños se hacen realidad y que el futuro se construye paso a paso, aunque tú, tú das pasos de gigante.



Papi, te deseo muchas bendiciones y todos los éxitos en esta nueva etapa que hoy comienzas en Millonarios y que mereces".



Gamero fue lateral albiazul y campeón en 1988. Ahora vuelve al club para cumplir su sueño de dirigirlo.



REDACCIÓN FUTBOLRED