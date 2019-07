Nacional refuerza a Santa Fe y los hinchas culpan a esta persona

La noticia sorprendió a los hinchas del fútbol colombiano y sobre todo a los del Atlético Nacional. Dos de sus jóvenes promesas, Nicolás Hernández (defensa) y Kevin Mier (arquero), llegarán para reforzar a Independiente Santa Fe en la Liga 2019-II. De inmediato la ola de críticas y ataques por esta decisión se tomaron las redes sociales contra una sola persona: Carolina Ardila.

Ardila, hija de Antonio Ardila- dueño de Atlético Nacional-, es representante de estos futbolistas que actúan en el equipo paisa: Kevin Mier, Andrés Reyes, Sebastián Yabur, Jean Lucas Rivera y Sebastián Gómez.

Justamente frente a la salida de Mier, quien se destacó en el último Mundial Sub-20, la señalada fue su representante. La misma Carolina se encargó de dar su versión sobre su rol en Nacional en una entrevista que le concedió hace unos meses al programa radial el Vbar –Caracol Radio-.



“Yo no tomó ninguna decisión ni tengo ninguna injerencia sobre muchas decisiones. Lo que trato es de pasarles conexiones, abrirles las puertas. Tengo muy buenos contactos en Europa. Me siento tranquila de cómo trabajo a los jugadores. Yo no me presento en ninguna negociación, eso lo hacen los mismos jugadores. Lo que quiero es asesorarlos bien", señaló.

Lo cierto es que los aficionados de Nacional la culpan (Ardila) por la salida del arquero Mier y los señalamientos sobre su influencia en las transferencias del equipo volvieron a decir presente. En el caso del defensor central Hernández, no tuvo incidencia ya que su representante es el padre del futbolista, pero con el tema del joven guardameta, sí quedó en tela de juicio para los aficionados verdolagas.



DEPORTES