Carmelo Valencia igualó marca del gol más rápido de la historia de Junior

#JUNOnc | 1-0 | Goles más rápidos en la historia de Junior:



1. Iván R. Valenciano (12 s) vs SFE [27/08/95] y CARMELO vs ONC (12 s) [21/08/2021]

2. Amín Bolívar vs NAC (14 s) [20/11/83]

3. Leonardo Caldeira vs SFE (15 s) [18/06/72]

4. Wálter Fiori vs DIM (16 s) [4/11/87] pic.twitter.com/OhONY0VB9E