Carlos Queiroz vio el primer tiempo entre Santa Fe y Tolima

Este sábado el entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz, estuvo presente en el estadio Nemesio Camacho El Campín, para observar el encuentro entre Santa Fe y Tolima (0-1), válido por la fecha 4 de la Liga local. El portugués vio de cerca posibles jugadores para ser llamados dentro de sus convocatorias. Sin embargo, el flamante técnico solamente vio el primer tiempo del encuentro.

De primera mano, estuvieron los arqueros, Alvaro Montero y Geovanni Banguera, dos de los más destacados porteros del fútbol colombiano; de Tolima y Santa Fe, respectivamente. El primero, tuvo participación y tapó un mano a mano con Luis Manuel Seijas cuando su equipo iba ganando. Por otro lado, el guardameta cardenal no tuvo gran participación y solamente tuvo el penal en contra, que no pudo detener frente a Marco Pérez.



Omar Albornoz fue el jugador más destacado, el lateral del Tolima desequilibró la banda derecha de Santa Fe y mostró buenas condiciones ante Carlos Queiroz.

Juan Daniel Roa volvió a jugar con el conjunto cardenal y, posiblemente, era uno de los jugadores que Queiroz iba a ver, pues el ‘’17’ había sido convocado en 2018. Sin embargo, el bogotano no tuvo un buen juego, como sus compañeros, y se vio opacado por el ataque pijao.



Finalmente, Yeison Gordillo, exSanta Fe y jugador de Tolima, tuvo un buen desempeño en la mitad de la cancha y siguió demostrando su buen juego en Bogotá. El ‘30’ salió en la segunda mitad de juego, pero mostró solidez en el campo y puede ser una alternativa para el entrenador portugués.





FUBOLRED