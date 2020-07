El mapa de los 'europeos' con los que trabajará Carlos Queiroz

La Selección Colombia completa este miércoles 252 días sin jugar un partido oficial y sin que el técnico, el portugués Carlos Queiroz, pueda reunirse con sus jugadores para pensar en lo que viene, el comienzo de la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022.



La pandemia de covid-19 detuvo todo el proceso, incluyendo la Copa América, que, por ahora y si el desarrollo del coronavirus lo permite, se jugará un año más tarde.

Ya con las ligas europeas en juego, con muchas de ellas ya terminadas y con la base de la Selección jugando en el Viejo Continente, Queiroz comienza a trazar el camino para reanudar la eliminatoria.



“El cuerpo técnico está diseñando el plan de entrenamientos y preparación enfocándose en los jugadores de Europa, ya que existen limitaciones de viajes y traslados con los futbolistas que se encuentran en Sudamérica, debido a la pandemia y problemas de salud, por el covid-19, que afrontan los países como Colombia, Argentina, México, entre otros. Por esta razón, en caso de poder realizarse una concentración, no sería posible contar con jugadores del continente americano”, dice el comunicado enviado por la Federación Colombiana de Fútbol.



Con ese panorama, ¿qué plantel podría tener Queiroz en esas sesiones de trabajo de septiembre?

Entre convocatorias y listados en frío para comenzar a analizar, Queiroz ha llamado, desde que asumió el cargo, a 54 jugadores. De ellos, 26 juegan en Europa y uno más, Daniel Muñoz, acaba de ser transferido de Atlético Nacional a Brujas, de Bélgica.



De los otros 27, solo seis hacen parte del grupo base en lo que va del proceso: William Tesillo (único de ese listado que ha aparecido en todos los llamados de Queiroz), Álvaro Montero, Stefan Medina, Yairo Moreno, Roger Martínez y Camilo Vargas: cinco de México y uno del fútbol local.

Los ‘fijos’

Siete de los ‘europeos’ tienen asistencia perfecta con Queiroz: David Ospina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Mateus Uribe, Wílmar Barrios, Jefferson Lerma y Luis Fernando Muriel. Todos, salvo Muriel, están en la lista de los que más minutos jugaron en la era del portugués: Sánchez tiene 1.002 minutos y es el que más tiempo jugó con la Selección en esta etapa.



A ellos hay que sumar a los que hacen parte del grupo base, pero que han tenido algunas ausencias por lesión: Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado y Duván Zapata. Y a esa lista se sumó, a partir de la segunda convocatoria, John Lucumí, el zaguero central del Genk de Bélgica.



Dos de los nombres históricos de la Selección son casos especiales con Queiroz: James Rodríguez y Radamel Falcao García. El primero apareció en la última convocatoria, en noviembre, y allí terminó lesionado. No juega desde la Copa América del año pasado. Y en el caso del Tigre, solo ha aparecido en listados preliminares desde que jugó en Brasil 2019. El primero, seguramente, estará de vuelta. El segundo no se sabe: tiene mucha competencia, tanto en Europa (Zapata, Muriel, Morelos, Jhon Córdoba) como en América (Roger Martínez o Borré).



En ese listado de 27 ‘europeos’ hay cuatro que nunca han estado en convocatorias con Queiroz, pero sí en listas preliminares: dos mundialistas (Carlos Bacca y Éder Álvarez Balanta) y dos que hace rato esperan oportunidad (Córdoba y Bernardo Espinosa).

Las nuevas caras

Queiroz le abrió las puertas de la Selección, en la última oportunidad que el equipo pudo jugar, a un nombre sorpresivo: Steven Alzate, jugador del Brighton de Inglaterra, al que, incluso, le dio la camiseta número 10 en uno de esos partidos y lo puso como titular. Así que miedo a cambiar no tiene el portugués.



Hay nombres que están en Europa y entran en el radar del técnico, así no hayan sido convocados aún. Uno que genera mucha expectativa es el atacante Luis Suárez, de gran temporada en números con el Zaragoza, en la segunda división española: marcó 19 goles en 38 partidos.



Otro que podría entrar en la baraja es el zaguero central Carlos Cuesta, compañero de equipo de Lucumí en el Genk, y que ya hizo proceso de selecciones juveniles. "No tengo afán. El hecho de que esté John Janer facilita las cosas, porque ellos siguen el fútbol de Bélgica", dijo en su momento Cuesta a Caracol Radio.



Nombres como Andrés Tello, que ascendió en Italia con Benevento; Ian Poveda, Eddie Salcedo y Kevin Agudelo cumplen con el tema de la nacionalidad. Habrá que ver si Queiroz los tiene en la mira.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@josasc

