Las frases más explosivas que dejó Queiroz en su paso por la Selección

EFE

"No me pagan para llorar, me pagan para ganar"



En noviembre del año pasado, Colombia se estaba acomodando a los planteamientos de Queiroz y los resultados eran un tanto irregulares. Había perdido con Argelia y había empatado con Chile 0-0. A la salida de un partido con Perú, que Colombia ganó por un tanto de diferencia, Queiroz pronunció estas palabras contundentes. Cansado de que le preguntaran por James (se había lesionado en ese momento), explicó con un tono alto que eso se debía a que él se preocupaba por el buen nivel del equipo. "La falta de un jugador no puede ser un desastre o la derrota de todos", señaló y agregó que su trabajo no era lamentarse por los que no estaban.