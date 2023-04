El Junior de Barranquilla ha ido de menos a más en las últimas semanas, la llega del técnico Hernán Darío Gómez le ha dado un nuevo aire al equipo tiburón que ha logrado 3 victorias, 3 empates y solo una derrota en las últimas 7 fechas de la Liga BetPlay.

La victoria de este fin de semana ante el Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, embargó de felicidad a los hinchas barranquilleros que se vuelven a ilusionar con el equipo y sueñan con bordar una nueva estrella en su escudo.

El grito de ‘el Pibe’

Uno de los fanáticos más famosos del Junior de Barranquilla es Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, quien en varias ocasiones ha sido protagonista de imágenes graciosas y de frases polémicas cuando se refiere al club de sus amores o a la Selección Colombia.

Esta vez, el exastro de la tricolor celebró de forma particular la victoria del Junior ante el Deportes Tolima, y lo hizo en mitad de una fila, adentro de una importante entidad bancaria de Colombia.



El ‘Pibe’ se encontraba haciendo una diligencia en las instalaciones de la entidad financiera, cuando de repente gritó “¡Qué viva el Junior!”, llamando la atención de varios usuarios que entre risas respondieron “qué viva”.



Las imágenes del particular grito del exjugador se hicieron virales a través de las redes sociales donde no tardaron en llegar elogios y reproches por la actitud de ‘el Pibe’ dentro del banco.

Algunas personas cuestionaron el actuar de la celebridad colombiana debido a que “si fuera otra persona particular” la seguridad del lugar o los mismos usuarios 'le enseñarían la puerta de salida' de las instalaciones.



Otros, cuestionaron que dentro de la entidad bancaria se estuvieran utilizando equipos celulares (algo totalmente prohibido en estos espacios) para grabar la presencia y el grito de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama.

