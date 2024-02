Carlos Darwin Quintero, indignado con el árbitro y el VAR del juego Pereira vs. Junior

El partidazo entre Deportivo Pereira y Junior de Barranquilla acabó en medio de una enorme polémica. El árbitro Andrés Rojas, después de revisar la jugada en el VAR, dio como válido un gol de Steven Rodríguez en el minuto 90+6 que significó el empate del campeón colombiano.

La jugada nació de un remate desde afuera del área. Carlos Bacca, que estaba adelantado y en la visual del portero Salvador Ichazo, se agachó para dejar pasar la pelota. El arquero dio rebote y Rodríguez acabó metiendo la pelota en la portería.

La jugada de la polémica en el Deportivo Pereira-Junior. Carlos Bacca está en clarísimo fuera de lugar e intenta cabecear el balón. Para mí interfiere en la visión del guardameta. pic.twitter.com/Fx9bkh0tzN — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) February 26, 2024

El partido terminó 3-3 y el tanto impidió que el Pereira, que hizo un gran partido, quedara como único líder de la Liga: ahora iguala en puntos con Tolima y Equidad, pero la diferencia de goles deja en la punta al vinotinto y oro.

La jugada de la polémica en el Deportivo Pereira-Junior. Carlos Bacca está en clarísimo fuera de lugar e intenta cabecear el balón. Para mí interfiere en la visión del guardameta. pic.twitter.com/Fx9bkh0tzN — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) February 26, 2024

La molestia de Carlos Darwin Quintero con el árbitro y el VAR

Carlos Darwin Quintero, autor de dos goles y gran figura del partido para el Pereira, no ocultó su indignación con lo que hicieron Rojas y el VAR, a cargo de Keiner Jiménez y Javier Patiño.



“Ya todos vieron lo que pasó, cuando uno hace un trabajo tan bueno y te lo dañan de esa manera… Ya teníamos los tres puntos en la bolsa”, declaró Quintero a Win Sports. “Como le dije al arbitro, a veces las pitan, a veces no. Nos han anulado varios goles así y dan ese. La verdad, estoy indignado”, añadió.

“El árbitro me dice que el arquero pudo hacer más. Tiene la herramienta para corregir y no lo hace". FACEBOOK

TWITTER



Quintero no solo se quejó del tercer gol, sino del que marcó Didier Moreno, en el que afirma que hubo mano previa. “Te quedas con bronca, te sacan tres puntos que ya tenías en el bolsillo. A mi me han anulado goles por mano, acá hubo mano y dieron el gol”, declaró.



La figura del Pereira también reveló la conversación que tuvo sobre el último gol del partido con Andrés Rojas. “El árbitro me dice que el arquero pudo hacer más. Tiene la herramienta para corregir y no lo hace. Si el equipo rival te da vuelta de buena manera uno queda tranquilo, pero cuando pasa esto, uno queda indignado”, concluyó Quintero.



DEPORTES

Más noticias de Deportes