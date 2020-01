Sorpresivo anuncio de Rionegro: el arquero que reemplazará a Delgado

Luis Delgado, arquero que fue fundamental para que Millonarios rompiera una racha de 24 años sin títulos de Liga, dejó a Rionegro Águilas y es nuevo refuerzo del Deportivo Pasto. Su antiguo club ya le consiguió reemplazo.

Águilas Doradas confirmó la contratación de Carlos Bejarano para reforzar el arco del conjunto para 2020. El chocoano, que además hizo parte de la Selección de Guinea Ecuatorial, regresa a territorio antioqueño, luego que jugara en Independiente Medellín entre 2012 y 2015. Su último equipo fue Deportivo Pasto.



“Estoy muy agradecido por esta oportunidad de venir a Águilas Doradas. Cuando se me presentó la ocasión de llegar no lo dudé, fue una decisión rápida para tomar. Es un equipo con muchas ilusiones, con grandes jugadores y muchos deseos de triunfar, además que mis hijos viven en Antioquia y hace rato quería estar cerca de ellos”, comentó.



Bejarano tuvo un polémico paso por el América de Cali. Tras haber sido clave en el ascenso de los rojos a la A en 2016, algunos errores lo pusieron en el ojo de los hinchas. El año pasado dejó el arco de los 'diablos' para irse a Pasto.



En cuanto a los desafíos que tiene con el conjunto del oriente antioqueño, señaló: “Tenemos grandes objetivos, desde la pretemporada se sueña con ser campeones, nosotros no somos la excepción, estamos trabajando de la mejor manera con el cuerpo técnico, hay una buena base y poco a poco estamos tomando la idea del técnico”.



Rionegro es su sexto equipo en Colombia, luego de haber jugado en Equidad, Independiente Medellín, América de Cali y en el conjunto nariñense. También pasó por Árabe Unido de Panamá.



Bejarano se une a Brayan Fernández, Jhon Fredy Salazar, Jonny Mosquera, Mateo Puerta y el venezolano Frank Feltscher, como las caras nuevas del equipo ‘dorado’, que debutará en la Liga frente a Jaguares en el estadio Alberto Grisales.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín