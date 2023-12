Carlos Bacca explota en lágrimas y le dedica la estrella a su mamá fallecida

Carlos Bacca no pudo aguantar más, tenía el llanto reprimido, guardado, se hacía el valiente, pero necesitaba llorar, y este miércoles explotó de llanto y de felicidad.

Bacca fue el máximo goleador del campeonato del segundo semestre, pero además fue el artillero que llevó a Junior a la corona, porque cuando se destapó, ya no paró de hacer goles.



Luego de obtener la estrella, en la final contra el Medellin, Bacca se confesó y dijo que ha pasado momentos muy duros por la pérdida de su madre.



"He pasado duros momentos… solo Dios me ha sacado… Nadie sabe lo que he vivido: he perdido a mi madre y me vine tarde (a jugar a Colombia) porque ella me quería ver jugar. En el cielo está contenta, ¡es por ti mi vieja, te amo!", dijo Bacca lleno de lágrimas, a Win Sports.

"Mi madre me decía que quería verme goleador y campeón en Junior, no le cumplí porque está en el cielo y no me ha visto... Pasé momentos duros que nadie lo sabe, solo Dios y mi familia... ellos festejan porque no fue fácil perder a mi vieja, el motor de la familia, hoy derramo lagrimas por ella, es el primer día que lloro por mi vieja, algún día tenia que llorar y fue hoy", finalizó el delantero.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023





PABLO ROMERO

