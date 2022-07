La llegada de Carlos Bacca al Junior de Barranquilla sacudió el mercado colombiano, que tenía muy pocos movimientos importantes. El club salió a buscar rápidamente el reemplazo de Miguel Ángel Borja y así, logró repatriar a uno de los ídolos de la hinchada.

Bacca, quien debutó en el Barranquilla FC, en la B, y tuvo un paso por el Minervén, de Venezuela, jugó en el Junior entre 2009 y 2011. Actuó en 133 partidos, contando todas las competiciones oficiales, y marcó 73 goles.



En su paso por el 'Tiburón', Bacca ganó dos títiuos de Liga, en 2010-I y 2011-II, y fue el goleador del campeonato en esos dos torneos. También fue el máximo artillero de la Copa Colombia en dos ocasiones, 2009 y 2011.



La brillante carrera internacional de Carlos Bacca



A comienzos de 2012 partió hacia el Brujas de Bélgica. Luego fue traspasado al Sevilla de España (2013-2015), el Milán de Italia (2015-2017) y volvió a tierra española para vestir la camiseta amarilla del Villarreal (2017-2021).



Con Sevilla fue campeón de la Liga de Europa en 2014 y 2015, y repitió el titulo con el "submarino amarillo" en 2021. Sus destacadas actuaciones (más de 230 goles) le valieron la convocatoria para los mundiales de Brasil-2014 y Rusia-2018 con la selección Colombia.



Desde el anuncio, el martes, de la llegada de Bacca, el club convocó a los hinchas a la presentación oficial, que se dio este miércoles en el estadio Roberto Meléndez, antes del partido contra Atlético Nacional.

Así fue la presentación de Carlos Bacca



Acompañado de su esposa y sus tres hijos, Bacca atendió a los periodistas antes de saltar de nuevo a la cancha del Metropolitano. Tuvo una emotiva frase en su presentación.



"Mi mamá allá en el cielo, sé que está orgullosa de que nuevamente esté vistiendo está camisa y qué sé que ella va a celebrar desde el cielo todos los goles de Junior", declaró Bacca.

Carlos Bacca, en su presentación como nuevo jugador del Junior. Foto: Agencia Kronos



“Vengo aportar con goles y experiencia. Tengo el mismo sueño del primer día que es ganar títulos. No hay que ponerse límites, ojalá pueda marcar muchos goles", aseguró el artillero.



Sobre su posible fecha de debut, Bacca declaró: "No me gusta ponerme una fecha, quiero estar en cancha y jugando lo antes posible. Ojalá sea para el próximo partido de local".



Posteriormente, ya en la cancha, hubo un espectáculo de luces y pólvora en el que se presentó oficialmente al nuevo refuerzo del Junior.



Presentación de Carlos Bacca Presentación de Carlos Bacca Foto:

Bacca se une en la lista de contrataciones del club a los zagueros centrales José Enrique Ortiz y César Haydar, al mediocampista argentino Iván Rossi y al volante Nelson Deossa.



Junior aún no ha cerrado su libro de contrataciones y en redes sociales se habla de la posibilidad de llevar a sus filas a Giovanni Moreno, que acaba de salir de Atlético Nacional, tema que no ha sido confirmado por el club.



El último partido de Bacca con Junior, hasta ahora, fue el 21 de diciembre de 2011, cuando marcó en la final contra Once Caldas en Manizales, en la que luego el equipo se coronó campeón en desempate desde el punto penalti.



