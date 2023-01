Antes de que el Junior lo anunciara y de que varios periodistas se atribuyeran la noticia, Carlos Bacca, atacante y referente del club, fue el primero en dar la noticia de que Juan Fernando Quintero arregló los términos para llegar al equipo barranquillero.

“Con las puertas abiertas, hermano”, escribió Bacca en su cuenta de Twitter, con una fotografía de una videollamada en WhatsApp con Quintero. Y posteriormente hizo una transmisión en vivo con su nuevo compañero, a la que se sumó Juan Guillermo Cuadrado, jugador de Juventus, quien dijo en los comentarios: “Habla con Char, yo también me voy”.

👀 “Bacca, habla con Char. Yo también me voy”.



-Cuadrado, en el Instagram Live de Carlos Bacca y Juanfer 🦈 pic.twitter.com/A9Z9qSCpBs — DSportsCo (@DIRECTVSportsCo) January 13, 2023

Bacca lanzó la primera bola del partido entre Caimanes de Barranquilla y Vaqueros de Montería este viernes, en el tercer encuentro de la serie semifinal del béisbol profesional colombiano, y allí habló con los periodistas de los detalles de la contratación de Quintero.



“Después del partido contra Mannucci, Juanfer me llamó y me dijo que las cosas no se habían dado, que estaba triste, pero que la vida continuaba y que esperaba que Dios le diera la oportunidad. Después se vio todo en las redes, esta mañana estaba con la familia y me entró la llamada de Juanfer, me dijo que había arreglado”, le contó Bacca a José Hugo Illera, de Win Sports.



Bacca no ocultó su alegría por contar con un jugador de la calidad de Quintero en Junior. “Como futbolista lo vamos a disfrutar en el Metropolitano, viene un grande como Juanfer a aportar. Sabemos el esfuerzo de la familia Char y el de Juanfer, lo movieron más los sentimientos que la plata: no viene por plata, viene por las ganas de volver al fútbol colombiano”, explicó.

⚽📊 “(Juan Fernando Quintero) contento porque es un amigo, una gran persona y como futbolista lo vamos a disfrutar en el Metropolitano”, @carlos7bacca#ElShowDeLaLiga pic.twitter.com/2VyRVxvBfB — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 14, 2023

¿Y si también llega Juan Guillermo Cuadrado a Junior?

Ya en contacto con otros medios, a Bacca le preguntaron por la posibilidad de que lleguen otros jugadores de Selección, a propósito de la frase de Cuadrado. “Acá tienen las puertas abiertas. Estamos hablando con los jefes y si quieren venir, se hacen todas las maneras para hacerlo. Lo importante es que tengan las ganas de venir, así como tenía Juanfer”, insistió.



“Cuando he estado en la Selección he podido compartir con ellos, tenemos una bonita amistad, hoy se vio y llega un grandísimo jugador que aporta. Si quieren venir Falcao, Muriel, James, Cuadrado, los jefes hacen el esfuerzo y se traen”, concluyó.



