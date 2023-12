Carlos Bacca aumenta ilusión de Junior con James Rodríguez: habló de su posible fichaje

James Rodríguez agitó el sábado las redes sociales luego de una curiosa publicación en Instagram, en la que dejó un mensaje que rápidamente fue asociado como un guiño al Junior de Barranquilla.

James publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se ve montado en un avión privado. Lo que llamó la atención fue el texto del mensaje que acompañaba la imagen.



"10 de 10", escribió el jugador, acompañado de los emojis de un estrella y un avión. Cabe recordar que el Junior de Barranquilla acaba de coronarse campeón de Colombia y que consiguió su décima estrella, lo que generó los rumores.



Consultado por EL TIEMPO sobre la posibilidad, el gerente del Junior, Héctor Fabio Báez, fue tajante: "Eso es humo".

El mensaje de Bacca

El que se pronunció este domingo sobre el tema fue el ídolo de Junior, el atacante Carlos Bacca, que acaba de ser el máximo anotador de la Liga.



Bacca fue invitado a un partido de béisbol de los Caimenaes de Barranquilla contra Tigres de Cartagena, en el estadio Edgar Rentería.



Allí, el delantero fue abordado por la prensa y consultado por el rumor que ha tomado fuerza sobre James para el Junior.



"No sé si tiene posibilidades o no, pero sería bienvenido. Un jugador del nivel de James es bienvenido al Junior y si don Fuad lo quiere traer y todos los Char lo quieren traer, seguro que no va a haber ningún problema”, dijo Bacca, en unas declaraciones que ponen a soñar a la afición costeña.



James es jugador de Sao Paulo de Brasil, pero se ha especulado con que no continuaría en el equipo para 2024.



Junior ya dio un golpe de ese estilo no solo con Bacca sino cuando fichó a Juan Fernando Quintero, que estaba en el fútbol argentino.

