Carlos Bacca, el incansable goleador que tiene soñando al Junior

Carlos Bacca es dinamita pura. Goleador incansable. Artillero descomunal. Un jugador que no se cansa de hacer goles, que manifiesta su vigencia y su oportunismo en cada partido. Bacca es hombre gol y tiene a Junior soñando con la final de la Liga, luego de hacerle dos tantos al Deportivo Cali el sábado, en la fecha 5 del grupo A.

Carlos Bacca no siempre ha vivido en el elogio. Desde su regreso de Europa para liderar la nómina y el ataque del Junior ha tenido bajonazos, momentos de no gol, instantes en los que se le pierde la brújula anotadora. Pero Bacca siempre reaparece, siempre renace cuando el equipo más lo necesita.



Con sus dos goles contra Deportivo Cali (partido que fue terminado 15 minutos antes por falta de garantías), Bacca llegó a 14 goles en el campeonato para ponerse al comando de la tabla de artilleros. Como si fuera poco, llegó a su gol número 99 con la camiseta del Junior, lo que lo deja a tiro del club del centenario, consolidado como el segundo máximo goleador en la historia del equipo barranquillero. El primero es Iván René Valenciano, con 166.



En el reciente partido contra el Cali, Bacca sacó a relucir su olfato anotador, ese de depredador del área, como un jugador que en la zona roja de la cancha no perdona, que tiene el arco en la mira, que juega para adelante, para esperar que la pelota caiga a sus predios para darle el destino de la red.

Junior de Barranquilla venció 3-1 a Aguilas Doradas en la fecha 3 de los cuadrangulares camino a la final de la Lia Betplay II. Con goles de Cariaco González y Carlos Bacca celebraron los tiburones. Foto: Vanexa Romero / El Tiempo

Así es Bacca, infalible, implacable. A Cali le anotó luego de recibir un centro desde la derecha, se levantó en el área, sorprendió a su marcador y metió un certero cabezazo. El arquero casi la saca, tocó la pelota, pero esta iba encendida en llamas, lo quemó y fue adentro. Primer gol de Bacca de cabeza en esta Liga, no suele anotar por esa vía, pero nada le queda grande.



Luego recibió un centro y capturó la pelota en el aire, sin dejar que cayera al piso, la vio descender, tenía el panorama libre, no tenía marca, Cali estaba jugado, y el delantero sacó su zurdazo letal para anotar.

Barranquilla, Colombia, 9 de Septiembre de 2023. Victoria 7-0 del Junior FC sobre Unión Magdalena por la fecha 10 de la Liga Betplay Dimayor II en el Estadio Metropolitano. Con goles de Carlos Bacca, Enamorado, Caicedo, en tres oportunidades, Rodríguez y Castro. Foto VAnexa Romero/ETCE Foto: Vanexa Romero/El Tiempo



El momento de Carlos Bacca es dulce, lleva cinco tantos en la fase de grupos, le anotó dos a Águilas y le había hecho otro al Cali. Su presente contrasta con su primer semestre, en el que el gol se le refundió. Hasta el legendario Carlos ‘Pibe’ Valderrama lo predijo. En una entrevista antes de este campeonato sentenció: “Si Carlos Bacca juega, si lo dejan jugar, mete 12 goles, y me quedo corto. Miren lo que estoy diciendo. Si Carlos Bacca juega, ojo, si juega, en Junior ahora en los seis meses estos mete 12 goles. ¡Si juega!”.



Carlos Bacca es un símbolo del Junior. Jugador que supo hacer goles en Europa, en Brujas, Sevilla, Milan, Villarreal y Granada, además de la Selección Colombia. A Junior regresó el año pasado para ser campeón, como lo fue en 2010 y 2011, pero todavía no repite. Persigue ese sueño y tiene arsenal de goles para lograrlo.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

