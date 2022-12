El Mundial de Fútbol termina este domingo y los equipos del campeonato piensan ya en lo que será el 2023 y se mueven.

No es disculpa que el 2022 se está terminando para ajustar las nóminas con miras a sacarse el clavo de un año en el que no cumplieron las expectativas.



Uno de ellos es el Junior de Barranquilla, que con una buena y costosa nómina no logró la anhelada estrella en ninguno de los dos campeonatos, por lo que le toca ponerse pilas.



Ya se sabe del regreso de Vladimir Hernández, quien viene procedente del Medellín, elenco que perdió la final del último torneo con el Pereira.



Carlos Bacca es uno de los jugadores referentes del equipo y habló ‘largo y tendido’ sobre lo que viene para el club.

A cuidarse



“Necesitamos gente que le duela, que quiera a Junior, que sea profesional dentro y fuera del campo. Gente que se cuide, que den lo mejor, porque acá en Barranquilla sabemos que si no te cuidas y descansas, el calor, el Metropolitano, la exigencia de títulos en Junior te lleva a un desgaste”, dijo el goleador



Y agregó: “Tenemos una base muy buena. A veces decimos que tiene que salir muchos, que se tienen que ir, pero después tenemos que ver a quién se trae. A Junior no puede venir cualquiera. Junior es un equipo grande, debe contratar buenos jugadores, buenos profesionales tanto afuera como adentro del campo, los directivos sabrán qué necesitamos, también el cuerpo técnico. Los que estamos debemos ayudar a los que llegan”.



Bacca regresó de Europa con el fin de salir campeón con Junior, pero no ha podido, por eso ya tiene su objetivo claro y lo intentará nuevamente.



“Llevo dos semanas fortaleciéndome. Yo estoy bien gracias a Dios. Estamos fortaleciendo para no perder la masa muscular, que es lo que puede afectar el tema de mi lesión en la rodilla. Esperemos empezar la pretemporada de la mejor manera”, sentenció.

