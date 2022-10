Carlos Antonio Vélez acató la sentencia de un juzgado en Bogotá y se retractó al aire sobre un comentario que hizo en julio de este año acerca de Rafael Santos Borré y su esposa, Ana Caicedo.

El futbolista del Eintracht Frankfurt y de la Selección Colombia interpuso una tutela y la decisión se dio a su favor.



El periodista tuvo que rectificar lo dicho en su espacio radial ‘Planeta Fútbol’ el pasado viernes, cumpliendo con la orden judicial.



Ahora, cuando el caso se ha vuelto popular en redes sociales, se conoce el audio que motivó el recurso de Borré y Caicedo.



La reacción de Vélez

Este lunes, el reconocido analista empezó su columna de opinión, conocida como ‘Palabras Mayores’, con fuertes declaraciones sobre la situación.



“Primero: las informaciones que aquí doy tienen sustento. Todo lo que informe tiene prueba. Eso sí, protejo y protegeré la fuente porque la ley me ampara".



"En segundo lugar: las opiniones, que son distintas a la información, son libres. Puedo opinar de lo que me dé la gana; lo que quiera y como quiera, dentro del marco legal. No hay censura, dice la Constitución Política de Colombia”, comentó Vélez en 'Antena'.



Luego sus palabras fueron mucho más fuertes, y dejó un mensaje claro:



“Tercero: aquí, para opiniones no hay intocables. ¡No, papá! Eso sí, cuando la opinión los favorece, no reclaman ni agradecen".



"En cuarto lugar: por mucho que intenten silenciar opiniones libres e independientes como la mía, no lo lograrán porque voy a resistir”, finalizó.



Ahora, tras esa última intervención, se conoce el audio que desató todo el meollo.

El audio que motivó la tutela

Rafael Santos Borré Foto: EFE

El portal 'Marca Claro' publicó este martes el audio del que, según dicen, tiene que ver todo el lío de Vélez y Borré.



En la grabación se escucha que: "Las señoras de los jugadores hicieron una piña, parece que la de Armani y la de Borré y otra para buscar un representante entre ellas y fueron zafando de los compromisos que sus maridos tenían, a Borré eso le costó una plata (...) y casi que una demanda" (sic).



"En el fútbol, cuando mete la mano el papá o la mujer se pudre todo (...) Casierra tiene el mismo problema de Borré, y es que dejaron botados contratos con sus anteriores representantes", dice Vélez en el audio.



"En el audio, Vélez señala directamente a Ana Caicedo y a Daniela Rendón, esposa de Franco Armani, de ser las promotoras de conseguir nuevos representantes para algunos jugadores de la Selección Colombia y que por ese motivo les quedaron debiendo dinero a los anteriores agentes", asegura 'Marca Claro'.



Hasta el momento, el comunicador no se ha pronunciado por dicho audio publicado.

