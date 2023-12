Carlos Antonio Vélez, fuerte y directo: 'En Win solo trabajo con Faryd y Peláez'

Carlos Antonio Vélez es uno de los comentaristas deportivos más importantes de Colombia. Crítico y polémico, Vélez nunca omite sus opiniones sobre fútbol. Ahora, sus opiniones están recopiladas en el libro que acaba de sacar al mercado, Palabras mayores.

Vélez, que es comentarista en el canal Win Sports, habló este viernes de su rol, de su entorno laboral para llevar a cabo su profesión en los partidos de la Liga colombiana.



A la pregunta de César Augusto Londoño sobre con qué periodista no trabajaría, dijo: "Con cualquiera... no con todos los exjugadores que fungen como periodistas. Aparecieron un montón... Se retiran y quieren comentar fútbol con uno", dijo en entrevista con Caracol Radio.



En su tono directo y sin tapujos, Vélez admitió que tiene un equipo reducido y exclusivo de trabajo. "En Win solo trabajo con con Faryd Mondragón y con Juan José Peláez, al que le tengo un profundo respeto. Con los demás, no me siento con ellos... Y en Win lo saben" fue una de las frases de Vélez.

Sobre su contacto con la gente, Vélez dijo: "La gente es bravera en tardes, en la calle siempre encuentro gente que pide fotos. Yo vivo de la polémica...". "Para oír lo que la gente quier oír yo no estoy", dijo el periodista.



"Hay gente a la que le gusta y a otra le gusta otro. Yo hablo por lo que hace el futbolista y me preparé para eso, si lo hace bien o no, lejos de la emotividad, como el partido contra Brasil. Emotivo. Pero yo hago análisis futbolístico y encuentro 60.000 defectos", agregó.



Finalmente, sobre su futuro, Vélez dijo: "Mi mujer dice: 'tú te vas el día que te quieras ir'. El año pasado le dije a Win que no renovaba, el doctor Ardila me dijo: 'qué te vas a poner a hacer...' ", comentó.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

