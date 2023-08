Ya se acerca la eliminatoria al Mundial del 2026 y los medios de comunicación ya arman sus equipos para llevar las incidencias de los compromisos de la Selección Colombia.

Y uno de esos es RCN, que ya comenzó a promocionar a los grupos que cubrirán los juegos del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Mucha diferencia

Resulta que en el comercial que se idearon cambian a Carlos Antonio Vélez porque es criticado por la afición.



Sin embargo, Leonardo, el que lo reemplaza, es peor, no tiene ni idea y falla en datos clave.



Por eso, 'reintegran' al grupo a Vélez, teniendo de base que los equipos no se cambian. Advierten que los grupos son criticables, pero no se modifican.

RCNTV en la eliminatorias mundialistas! Algún día tenía q ser y ese día llegó! Análisis puro y duro, como tiene que ser! Siga “Cantante”,siga…. https://t.co/oWhfqfB9jE — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) August 26, 2023