Carlos Antonio Vélez fue, durante muchos años, muy cercano al proceso de la Selección Colombia que, en su momento, llevaron a cabo Francisco Maturana, primero, y luego Hernán Darío Gómez.

Esa cercanía con el cuerpo técnico que clasificó a tres mundiales seguidos (Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998) le trajo a Vélez amores y odios. Muchos lo respaldaron y otros, entre ellos algunos colegas, le criticaron esa relación tan estrecha.



Incluso, Vélez y Gómez compartieron micrófono: estuvieron juntos en la transmisión del canal RCN en varios torneos, entre ellos, el Mundial de Alemania, en 2006.

Hernán Darío Gómez y Carlos Antonio Vélez Foto: carlosantoniovelez.com

‘Bolillo’ fue designado técnico del Junior de Barranquilla hace dos semanas, en reemplazo de Arturo Reyes y en ese momento, Vélez lo defendió por su trayectoria: además de las clasificaciones con Colombia, Gómez llevó a dos selecciones a su primera Copa del Mundo: Ecuador (2002) y Panamá (2018).



"Él, como director técnico y como ganador, no tiene ninguna discusión. No creo que se le pueda decir fácilmente perdedor", dijo Vélez. "Cuando acá lo nombran, creen que el equipo es más importante que él. Que no se les olvide que cuando lo nombraron, Junior era último", agregó.

La causa de la polémica entre 'Bolillo' y Vélez

Sin embargo, la relación ahora parece rota. A Vélez no le gustó una declaración de Gómez, en la que aseguró que “el fútbol moderno no existe”. Y lo atacó con todo.



“No quiero ofenderlo, pero no puedo aceptar que él menosprecie a quienes han estudiado y se han preparado para los retos de la modernidad. Decir que no hay fútbol moderno y que solo es una forma de hablar y de terminología, no solo es peyorativo e injusto, sino que demuestra unas limitaciones de conocimiento serias”, disparó Vélez.

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez Foto: Archivo EL TIEMPO



“No aceptar la realidad es de mentes retrógradas y anquilosadas. Hay metodologías de entrenamiento nuevas. Hay varias teorías de juego y diversas maneras de jugar”, agregó.



Vélez dio a entender que ‘Bolillo’ está desactualizado para el fútbol actual. “Si alguien no quiere modernizarse y actualizarse, o no quiere ni le interesa, no es culpa de quienes sí nos interesamos por los cambios. Ese es su problema, pero de todas maneras debe respetar el pensamiento, las creencias y criterios ajenos. Ahora no lo puedo acompañar, me parece que se ha quedado en el tiempo, no aceptando que hay un cambio real en el tema del fútbol”, señaló.

'Bolillo' Gómez no se quedó callado



Gómez se defendió, sin referirse directamente a Vélez. “Hay personajes que dicen que yo voy en contra de los que están estudiando y que los estoy menospreciando. Aquí los tengo al lado, estoy rodeado de varios estudiosos en mi equipo de trabajo, y entre todos estamos viendo cómo sacamos adelante al Junior”, dijo ‘Bolillo’, con varios integrantes de su cuerpo técnico al lado.

Bolillo Gómez se estrenó con Junior. Foto: JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS



Gómez insistió en su teoría, que sacó de casillas a Vélez. “Hay cosas que le quieren meter a uno como si se hicieran apenas ahora. ¿La intensidad? La intensidad la vimos desde la época de Arrigo Sacchi en el Milan. Ahora también dicen que todos tienen que correr, que todos deben atacar y todos deben defender. Eso lo digo yo hace muchos años”, aseguró.



