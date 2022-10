Carlos Antonio Vélez, uno de los comentaristas deportivos más reconocidos en el país, suele ser noticia por sus fuertes opiniones sobre fútbol.

El analista, que lleva décadas en los medios de comunicación, suele ser tendencia en redes sociales por sus comentarios agudos.



Sin embargo, estos días ha sido muy comentada una grabación antigua en la que habló sobre su retiro como profesional.



“Yo ya sé que día me voy a ir, esa decisión la tomé en familia”, dijo en ese entonces.

EL DÍA QUE CARLOS ANTONIO VÉLEZ CONTÓ COMO Y CUANDO SE RETIRARÁ DE LOS MICRÓFONOS 🎙️#10SportsCo pic.twitter.com/fdy4GmrrSf — 10SportsCo (@10SportsCo) October 5, 2022

Ahora, tras el eco de ese viejo clip, Vélez volvió a pronunciarse.



Esta vez, con otro talante.



'Claro que me voy a ir'

El comentarista afirmó que los jugadores citados no han buscado el cupo al Mundial. Foto: Archivo EL TIEMPO y Cristian Álvarez

En reacción a una de las notas que algunos medios hicieron sobre aquella grabación, Vélez comentó:



"Jajajaja! No es 28 de Diciembre aún! Claro que me voy a ir… pero aún no tengo fecha en el calendario y por si acaso.. seré yo quién la ponga! (sic)".



Luego, remató:



"¡La pila está bien cargada!".

Jajajaja! No es 28 de Diciembre aún! Claro que me voy a ir… pero aún no tengo fecha en el calendario y por si acaso.. seré yo quién la ponga! La 🔋 está bien cargada! https://t.co/XILtWlGwqW — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 6, 2022

