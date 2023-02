Las transmisiones de fútbol en Colombia siempre han sido un tema de análisis y pasión en los corazones de los apasionados por del deporte rey.

Desde los tiempos en que no existía la televisión, las narraciones y los comentarios de los locutores y periodistas colombianos han tenido un lugar muy especial en el ambiente del deporte.



Por razones que responden a sus gustos, cada seguidor establece sus preferencias por una persona o un canal en especial. Ahora, cuando algunos juegos de la Selección Sub-20 se transmiten por varias señales, el debate ha vuelto a abrirse.



Y Omar Rincón, director del Centro de Estudios en Periodismo y de la Maestría en Periodismo y columnista de EL TIEMPO, es certero: "Caracol gana por goleada".



'Un señor que pontifica ignorancias y promueve odios'

Ómar Rincón, crítico de televisión. Foto: Archivo / EL TIEMPO

"Los goles se narran igualito: pura gritería y nada de contar datos o contextos o dar ideas, decir gol es demorarse minutos eternos con esa palabrita, los adjetivos son una prueba de falta de imaginación", opinó Rincón sobre los narradores de RCN y Caracol en su última columna publicada en este diario.



Más adelante, sobre los comentaristas principales de las señales, Rincón tuvo opiniones contrarias. De un lado, Javier Hernández Bonnet y del otro, aparentemente, Carlos Antonio Vélez, a quien no menciona directamente.



"En un lado está Hernández Bonnet, que ni suma ni resta, pero no molesta; y al otro lado, un señor que pontifica ignorancias y promueve odios y siempre anda con cizaña en cada comentario para lucirse él y solo él. He aquí la diferencia: la gente no soporta a este señor de RCN y se va a Caracol", asevera Rincón.



Al final, sobre el tema, concluye: "El resultado: Caracol gana por goleada.

EL TIEMPO

