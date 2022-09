Carlos Andrés Gómez vive un momento brillante con Millonarios, en especial, en los dos últimos partidos del equipo en la Liga. Nacido en Quibdó hace 19 años, Gómez anotó dos dobletes en igual número de partidos de Liga.

Gómez fue clave en la goleada 1-4 contra Cortuluá, en la novena fecha, y el sábado resolvió con dos tantos el clásico 307 contra Independiente Santa Fe.



A medida que el extremo ha crecido en el juego de Millonarios, le han ido apareciendo varios apodos: Cachito, Maravillita, Yanfri (por su parecido por el niño que se hizo viral en redes sociales y que hoy es protagonista de un comercial de televisión).



Pero el apodo más polémico que le han puesto a Gómez es ‘Tinito’, por su parecido, en la cara y en el juego, con Faustino Asprilla. El apelativo no les cayó bien a los hinchas de Millonarios, que relacionan a Asprilla con Nacional, uno de los grandes rivales de su equipo.

Faustino Asprilla, exfutbolista. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esto opina Carlos Gómez del apodo de 'Tinito'



¿Qué opina Gómez del apodo de ‘Tinito’? En charla con el VBAR Caracol, El jugador de Millonarios fue sincero y dio su opinión sobre todos los sobrenombres que le han puesto.



“La verdad, me gusta más Tinito, es un orgullo que me comparen con esa estrella”, dijo Gómez, en medio de risas.



Eso sí, el atacante reconoció que hay un apodo que no le gusta. “Hay uno que me decían en las inferiores de Millonarios, el Diablito. Ese no”, expresó.

Carlos Andrés Gómez (centro) celebra con Mackalister Silva. Foto: Mauricio Moreno - EL TIEMPO

El puesto en el que comenzó Carlos Gómez



Gómez, además, reveló que cuando comenzó en el fútbol, la de extremo por la derecha no era su posición original.



“Salí de una escuela que se llama Real Quibdó, estaban haciendo pruebas. Me probé en la Sub-20 como lateral izquierdo y cuando me vieron las condiciones me pusieron de extremo y ahí me quedé”, señaló.



“La verdad, era el único lugar que yo veía como flojo para no meterme”, agregó Gómez, quien confesó que fue el actual gerente deportivo de Millonarios, Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, quien le dijo que había visto sus cualidades y que cambiara de posición en el campo.



DEPORTES