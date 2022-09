Carlos Andrés Gómez fue un dolor de cabeza para la defensa de Santa Fe y un halo de alegría para los hinchas de Millonarios, que disfrutaron su velocidad y su nueva capacidad para definir.

Gómez, nacido en Quibdó y a punto de cumplir 20 años, anotó los dos goles en el clásico; el primero, con una notable definición, y el segundo, aprovechando un contragolpe tras un pelotazo de José Abad Cuenú.

El atacante analizó así lo sucedido en el duelo contra Santa Fe, en declaraciones a Win Sports +:

La visión de Carlos Gómez tras ganar el clásico



El valor del triunfo. "Primero que todo quiero darle gracias a Dios, hicimos las cosas de la mejor manera. Sé que es muy bonito ver esta hinchada que nos apoya en todo momento, quiero dedicarles el triunfo a ellos, que se lo merecen".

Carlos Andrés Gómez (der.), en acción contra Santa Fe. Foto: Mauricio Moreno - EL TIEMPO



El reto del clásico. "Sabíamos que era un partido complicado, un equipo que juega muy bien al fútbol, me dijeron que iba a ser un partido de contraataque y gracias a eso marqué los dos goles".



Los progresos en la definición. "Es un trabajo que me han venido haciendo mis compañeros, que me han cogido como a un hijo, los profesores, Arnoldo, el profesor Gamero, que me han ido trabajando y me han ido trabajando día a día".

El Jugador del Partido ⚽️⚡️💙 CARLOS ANDRÉS GÓMEZ pic.twitter.com/YIHdOCIIvD — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 4, 2022



El compañero que más lo ha apoyado. "Todos, porque todos me han acogido bien, me han ido enseñando cada día. Quiero aprovechar para dedicarle este triunfo a la hinchada, es muy bonito lo que estoy viviendo en este momento".



El apoyo de la hinchada. "Es como si fueran un jugador más, por el apoyo que nos dan, es como si tuviéramos un jugador más en la cancha".



DEPORTES

