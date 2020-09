Jugadores piden que se defina la fecha del regreso del fútbol

Los jugadores profesionales agremiados en la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) pidieron, en una rueda de prensa con la presencia de los capitanes de equipos de la A y de la B, que se aceleren las decisiones en torno a la reanudación de los campeonatos de la Dimayor.

“El nuevo presidente de la Dimayor ha avanzado en el tema, pero aún no hay definiciones y eso toca el desespero. No solo los futbolistas, toda la industria del fútbol necesita saber cuándo volverá la competencia”, dijo el director ejecutivo de Acolfutpro, Carlos González Puche.



“Hay reducción de salarios, pero hay clubes que siguen incumpliendo: Cúcuta no ha pagado junio, julio, agosto y las primas; Pasto, igual, a pesar de que firmó unos documentos que no ha cumplido; Pereira no pagó julio completo y Once Caldas debe el arriendo de varios jugadores”, agregó González Puche.



Sobre este tema, el capitán del Deportivo Pasto, Camilo Ayala, manifestó: “No sé qué otro sector de la economía se haya rebajado salarios, basados únicamente en la solidaridad con los clubes. Con eso pedimos sea recíproco, que se limen asperezas. Ha sido un tiempo muy largo, no queremos más excusas, que se pongan la mano en el corazón, muchas familias se están viendo afectadas”.



Los capitanes de los equipos que tienen competencia internacional mostraron su preocupación por la demora en reanudar los entrenamientos colectivos. “Ayer (lunes) se hizo público el comunicado, pero al club no le han entregado la carta, así que nosotros no hemos podido entrenar aún”, señaló el capitán de Atlético Nacional, Andrés Felipe Andrade.



Andrés Felipe Cadavid, capitán del Medellín, agregó que esto no solo los perjudica a ellos sino a la imagen del fútbol colombiano.



“En un torneo internacional no se puede llegar a improvisar. Debemos unirnos para que la liga colombiana sea fuerte, salga al exterior y sobresalga. Esto también ayuda a la Selección, tendríamos más de dónde escoger”, explicó Cadavid, y agregó: “Queríamos llegar con uno o dos partidos para medir el aceite, pero ya no se pudo. Esperamos que nos den el aval para formar la parte técnica y táctica, es urgente llegar a eso”.



Varios de los capitanes insistieron en que los futbolistas sean tenidos en cuenta a la hora de la elaboración de los calendarios de los torneos, algo que ya se consignó en el pliego que Acolfutpro presentó en septiembre del año pasado y que no ha sido tramitado.



“No se pueden acumular más partidos para el año que viene, hay que tratar de que el 2021 sea lo más normal posible. Si toca jugar la Copa Colombia este año, que se juegue como en España, que es a partido único. No hay fechas para jugar, no se puede jugar cada 48 horas, no dan los tiempos. Hoy no sabemos ni cómo será el campeonato ni cuándo va a arrancar. Solo se sabe lo de la Superliga”, dijo el capitán del Junior, Sebastián Viera.



Sobre la idea de jugar en una sola sede o que cada equipo conserve su condición de local, el capitán de Millonarios, Jhon Duque, expresó: “Por tema económico es más fácil que cada uno juegue en su sede, o de pronto compartir un par de sedes. La sede única es complicada porque no todas las ciudades tienen el mismo pico de contagio. Además, hay que ir mirando los protocolos de transporte”.

La preocupación también se hizo extensiva a la Liga femenina, que hoy ni siquiera ha comenzado a aplicar los protocolos de bioseguridad. “Nosotras no sabemos cuándo nos harán las pruebas, los protocolos, los entrenamientos individuales. Dan por hecho que la femenina empieza el 3 de octubre: para mí es extraño. No sabemos qué va a pasar”, señaló Nicole Regnier, quien este año jugará con Equidad.



En la B también hay mucha preocupación porque no se define lo que viene. “Tenemos demasiada incertidumbre. De acuerdo como se vaya dando el protocolo y el sistema de torneo de la A se comenzará con nosotros. Hay mucho inconformismo con la manera de entrenar, ya deberíamos estar entrenando, pero a los de la B nos tienen un poco al lado”, dijo Mateo Serna, capitán de Leones.



