Andrés Felipe Cadavid, duro contra el funcionamiento del VAR

Andrés Felipe Cadavid, el capitán del Independiente Medellín, salió a la conferencia de prensa luego del clásico contra Atlético Nacional con la camiseta al revés, sin mostrar el escudo de su equipo.

Cadavid se refirió a lo sucedido con Álex Castro, quien le dio un cabezazo a James Sánchez en el duelo que terminó empatado sin goles. En ese momento, se perdió la señal del VAR y mientras volvía, el técnico de Nacional, Alexandre

Guimaraes, decidió sacar a Castro del partido.



“Mis palabras van a ser cortas, quiero felicitar al rival y a nuestros muchachos por el juego que hicimos, por la táctica que manejamos. A nivel de juego, los movimientos tácticos fueron muy buenos y sabíamos que en una pelota detenida o en una transición podíamos generar daño”, indicó Cadavid.



Además, “hablando en otro contexto, salgo a hablar con la camiseta al revés, quiero hablar en nombre de todo el fútbol colombiano y poner en contexto lo que pasó. El VAR está para ayudarnos, para que el fútbol sea mejor y más justo, no quiero armar polémica, solo contar lo que pasó y que cada uno tome su opinión. En el terreno de juego hubo dos expulsiones, por dos acciones del mismo jugador seguidas. Independientemente que haya sido un jugador de Nacional o que haya pasado con otro equipo”.



Continuando con su relato, Cadavid explicó que “hubo dos acciones que pudieron ser tarjeta roja, una que es con el balón le da en la cara y la otra, un posible cabezazo a James (Sánchez) que por una jugada similar a un jugador del Junior lo expulsaron. Nosotros le dijimos al árbitro que considerara la jugada, pero el error o no se que puede pasar, se va la señal del VAR y en un fútbol profesional, en una liga tan importante como la colombiana, no se puede ir la señal en una jugada como una posible tarjera roja. De ahí el árbitro (Mario Herrera) me dice que se fue la señal y le respondo que no podemos seguir mientras no está la señal”.



“Acto seguido hay un cambio en el rival por el jugador que de pronto expulsan (Alex Castro), después del cambio, viene el árbitro y me dice, ‘ya llegó la señal’, entonces le digo que viéramos la jugada y si hay que expulsarlo, devuelvan el cambio, pero el árbitro consideró seguir el partido. Hasta ahí llego yo, hasta ahí voy a hablar yo, porque nos estamos jugando plata, prestigio. No estoy hablando porque fue Nacional, puede pasar por cualquier equipo, por eso vengo a hablar sin escudo. Pero no es posible en una Liga como la colombiana, le da un prestigio a la selección y que tiene que ser de una manera perfecta, se vaya el VAR en una posible roja, entonces nada más los pongo en contexto y cada quien mirará qué piensa y que no piensa. Pero es un llamado que vengo en nombre de todos los futbolistas y miremos qué está pasando con el VAR, queremos que sea una herramienta y no algo que genere polémicas”, agregó.



El técnico del DIM, Hernán Darío Gómez también se refirió al tema y respaldo las palabras del capitán rojo. “El camerino, los jugadores y todos en el Medellín le damos todo el apoyo a las declaraciones del capitán (Andrés Cadavid) donde está siendo formativo, queriendo ayudar al fútbol colombiano, son declaraciones tranquilas que vino en representación de todos nosotros como capitán. No señaló a nadie, pero quiere formar y quiere ayudar”.



