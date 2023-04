Javier Fernández, relator que hoy hace parte del equipo de 'RCN', lleva varios días siendo tendencia en redes sociales por cuenta del pedido del activista afro Arleison Arcos Rivas que se hizo tendencia.



(En contexto: 'Cantante del gol': le llueven críticas por polémica frase en su relato).

Arcos, miembro del colectivo 'Diáspora', un grupo de reflexión y análisis sobre las luchas por el poder, el racismo, las identidades étnicas, los derechos humanos y los procesos de transformación social en Colombia y el mundo, pidió que el popular 'Cantante del gol' suprimiera una frase de su relato.

"Invitamos al señor Javier Fernández Franco, ampliamente reconocido como el Cantante del gol, a que elimine de su narración la frase "cómo le pegaste a esa pelota MI NEGRO", y diga el nombre del jugador o su procedencia, como hace en los casos en los que el protagonista es mestizo" (sic y mayúsculas), apuntó Arcos.

Sólo para quienes quieren entender de qué se trata este asunto, le reitero a lo que le invitaba cuando estaba usted en Caracol, señor @Cantantedelgol pic.twitter.com/kmwzD5E6vH — Arleison Arcos Rivas (@arleisonarcos) April 13, 2023

Ahora, Javier Fernández les respondió a las personas que se sumaron al pedido de Arcos y también a aquellas que lo han tildado de racista.



(Además: Clara Chía no se salvaría: inesperada reacción de Shakira 'daña planes' de Piqué).

'Yo no soy racista'

Facebook Twitter Linkedin

Javier Fernández. Foto: Tomada https://www.instagram.com/el.cantantedelgol/

"Es una expresión de cariño que vengo usando hace muchos años y que me han ponderado en muchas partes. El 70% de las personas que juegan son de la comunidad afrodescendiente, casi todos venimos de ahí, queramos o no" (sic), fue lo primero que dijo Fernández sobre la expresión en cuestión, durante una charla con 'Semana'.



"Lo que he querido es ponderar. A diferencia de lo que dice tuit, siempre damos el nombre, queremos ponderar a la gente afrodescendiente de nuestro país. La gente sabe que yo lo hago con cariño. Lo hago con amor. Es una expresión que ha sido característica en el país", añadió.



Luego, Fernández apuntó: "Más que una expresión de cariño, es un homenaje".



Sobre las personas que han llegado a señalarlo de racista por la expresión, el 'Cantante del gol' aseguró: "Yo no soy racista y esta no es una expresión racista".



"Es una frase que hace parte de mí y seguirá siendo parte de mi relato", concluyó.

Más noticias

DEPORTES