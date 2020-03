Vélez contraataca y llama 'imbéciles' a críticos del canal premium

Carlos Antonio Vélez se ha caracterizado por ser un periodista polémico y no se ha escapado del tema actual en la televisión, tras la revelación del canal Win Sports, quien señaló que el Premium ya tiene 200 mil suscriptores a 29 de febrero.

Han dicho tantas estupideces por ahí. Dizque le van a bajar el precio porque eso ha sido un fracaso. Y nosotros internamente sabíamos que números se manejaban (…) Con este anuncio, no solamente Win se está sacudiendo de tantas mentiras, de tanto irresponsable que escribe y habla a través de los medios y las cloacas de las redes sociales, sino que también le está diciendo a usted como hincha que hay una plata que le está llegando a su equipo”, dijo en su tira en Antena Dos de RCN, ‘Palabras mayores’.



Y agregó: “El futbol no es público, es privado. Estos señores, con errores y todo, los dirigentes, necesitaban más plata y fueron ellos los que generaron este modelo de negocio. Cuando usted compra una suscripción para ver unos partidos, usted está generando un recurso para su equipo, ese que usted ama y, sin embargo, quiere verlo gratis. Increíble.



Vélez se fue con toda contra los críticos del canal.



“Lo lamento por aquellos que querían que esto fracasara. ‘Qué bueno que el otro fracase y así seré yo feliz’. Qué increíble. Eso es peor que el coronavirus, porque el coronavirus aún no tiene vacuna, pero la va a tener. En cambio, la envidia y la imbecilidad no tienen cura”, precisó.



