Famoso periodista sorprende y renuncia a Win: fichó por la política de su ciudad natal

Win Sports pierde a una de sus estrellas, uno de los periodistas que más tiempo llevaba en el canal deportivo colombiano, y que era presentador, panelista y hasta presentador de los sorteos de la Dimayor.



Puede ser de su interés: Video | Millonarios revela inédita charla tras perder la Copa: 'Fueron unos verracos'

La política, el servicio a la gente, lo sedujo y dejará a Win para empezar a trabajar por su ciudad natal, a partir del 1 de enero del 2024.



Se trata de Campo Elías Terán Jr., quien aceptó la invitación del nuevo alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, para trabajar por el bien del deporte de la ciudad.



El mismo alcalde Turbay anunció que tendrá a Campo Elías en la dirección del Instituto de Deportes y Recreación de Cartagena, más conocido como el Ider.

El gran @campoeliasjr, quien a pesar de vivir en Bogotá, nunca se ha desligado de #Cartagena. Durante la campaña, hacía directos para Win y cogía un avión para acompañarme a los más de 200 barrios que visitamos.



Respira deporte, lo lleva en su ADN. Asume un reto importante en… pic.twitter.com/RrQSMj1Lbv — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) November 25, 2023

“Para mí sería un honor ser tenido en cuenta para un cargo tan importante y sensible. Con usted a la cabeza, el deporte tendría un desarrollo sin precedentes en la historia de la ciudad”, escribió Terán en la misma red social. “Me gustan los grandes retos y ayudar a cambiar la historia de la ciudad sería uno muy grande”, fueron las palabras del periodista antes de dejar el canal.



No es nueva la vinculación de la familia de Terán con la política cartagenera. 'Campito', hijo del recordado relator Campo Elías Terán Dix (QEPD), además de ser también un reconocido narrador y periodista deportivo, fue elegido alcalde de Cartagena en 2011, con el 54,72 por ciento de los votos. Fue el primer mandatario de raza negra que tuvo la ciudad.



Terán Dix no pudo terminar su periodo. Presentó oficialmente su renuncia al cargo el 8 de abril de 2013, aquejado de problemas de salud, y el 22 del mismo mes falleció, como consecuencia de un cáncer de pulmón.

En sus redes sociales, Campo Elías confirmó su salida de Win Sports, a la que considera su “casa” y su “familia”; pero “era inevitable tomar esta decisión”.



Además, reconoció en EL TIEMPO que su última aparición en Win fue el pasado jueves 23 de noviembre y el viernes ya estaba en Cartagena haciendo los preparativos para tomar su nuevo cargo.

El gran @campoeliasjr, quien a pesar de vivir en Bogotá, nunca se ha desligado de #Cartagena. Durante la campaña, hacía directos para Win y cogía un avión para acompañarme a los más de 200 barrios que visitamos.



Respira deporte, lo lleva en su ADN. Asume un reto importante en… pic.twitter.com/RrQSMj1Lbv — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) November 25, 2023

DEPORTES

Con información de Futbolred.

Más noticias en EL TIEMPO