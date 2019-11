Prográmese: modificaciones en la fecha 5 de los cuadrangulares

Dimayor dio a conocer modificaciones en los horarios de la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga que se disputarán este fin de semana. Los cambios son para garantizar el juego limpio, ya que serán horarios simultáneos en cada grupo.

LIGA AGUILA II-2019

CUADRANGULARES SEMIFINALES

FECHA 5



CUADRANGULAR A



24 de noviembre



Junior FC vs Cúcuta Deportivo

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: RCN



Atlético Nacional vs Deportes Tolima

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win Sports



CUADRANGULAR B



23 de noviembre



Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: RCN



Alianza Petrolera vs América de Cali

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win Sports



