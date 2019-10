Importante ajuste de horarios en la Liga para la penúltima fecha

Dimayor dio a conocer este lunes que modificó algunos horarios de la fecha 19 del fútbol colombiano. Los cambios se dan para que los equipos comprometidos en la tabla del descenso jueguen el mismo día y en horario unificado.

LIGA AGUILA II-2019

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 19



24 de octubre



La Equidad vs Jaguares FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



Unión Magdalena vs Atlético Bucaramanga

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win Sports



Deportivo Pasto vs Rionegro

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Municipal de Ipiales

Televisión: Win Sports



Atlético Huila vs Independiente Medellín

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win Sports



