Deportivo Cali calentó el clásico contra América, que se jugará este sábado en el estadio de Palmaseca, al quejarse de persecución arbitral y de la sanción que recibió el delantero Teófilo Gutiérrez tras la final de la Superliga que perdió contra Deportes Tolima.

"Sí, no me da miedo, no le debo ni le temo a nadie. Soy imparcial, hago esto por amor, y venimos con el tema arbitral hace rato. No pasa nada. Cometen errores tras errores y no hay acciones. Esta crisis tiene que ver con el tema arbitral", dijo Marco Caicedo, presidente del Cali, a Blu Radio.



Además, Caicedo se quejó de la designación de Carlos Betancur para el duelo de este sábado. "Ya está determinado, esperemos a ver si imparte justicia, que no nos quiten y que no nos den, el tema de Teo es el que me tiene indignado", agregó.



Cali emitió un comunicado posteriormente en el que ofrece disculpas por las declaraciones de Caicedo y del vicepresidente del club, Luis Fernando Mena.



Sin embargo, el tema tuvo consecuencias. La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol (AVAF) denunció amenazas contra Betancur y rechazó la situación.

La Asociación Vallecaucana de Árbitros de Fútbol "AVAF" Confirma en comunicado las amenazas al árbitro Carlos Betancur. Esto es increíble no puede pasar, es solo un partido de fútbol. Están equivocando el camino. Situación difícil para el fútbol @Dimayor. Es una pena. pic.twitter.com/1O0kxWwb3D — Nelson Calceto Vargas (@nelcalceto) March 5, 2022

En rueda de prensa, el técnico del Cali, Rafael Dudamel, se había quejado públicamente del juez. "Un solo nombre, Carlos Betancur, el árbitro designado. Es lo único que me preocupa, que no nos vaya a dañar el partido. Como aquel penal que le pitó a Vergara inexistente y como el gol que le anuló a Angelo. Tiene antecedentes negativos con nosotros", dijo, refiriéndose al clásico del 16 de octubre del año pasado en el Pascual Guerrero, que terminó 1-1.

La nueva designación para el clásico Cali vs. América

Debido a las amenazas contra Betancur, la Comisión Arbitral decidió cambiar al juez central del clásico vallecaucano.



Wílmar Roldán, quien estaba designado para el juego Nacional vs. Medellín, el domingo, ahora será el central del Cali vs. América. Los asistentes arbitrales, el cuarto juez y los encargados del VAR son los mismos que se designaron inicialmente.



Betancur tendrá a su cargo el clásico paisa el domingo, con el mism cuerpo arbitral que iba a acompañar a Roldán.



