La polémica por el partido entre Llaneros y Unión Magdalena, en el fútbol de ascenso colombiano, ha llegado a todas las esferas. No solo las autoridades deportivas están anunciando una investigación, también las políticas.



El inaudito gol que recibió Llaneros al minuto 96 del partido del pasado sábado, y que significó el ascenso del cuadro samario, es objeto de indignación nacional.



Por eso este lunes hubo reuniones especiales en el fútbol colombiano para empezar a evaluar el tema e iniciar investigaciones, que se trasladarán a la Fiscalía para determinar si hubo delitos de por medio.

A la Camara

El turno es para la Cámara de Representantes, que no se quedó por fuera de la discusión. Por eso será citado el Ministro de deportes, Guillermo Herrera, por la Comisión Séptima.



Un grupo de representantes van a presentar este martes la proposición para hacer debate de control político al Mindeportes, alrededor del partido Llaneros vs. Unión, y otros temas del fútbol colombiano.



También se citará al Ministro del Trabajo, ÁNGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ; al Superintendente de Industria y Comercio, ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ; para que rindan informe sobre el estado actual del sistema de ascensos y descensos del fútbol colombiano, los recursos destinados a las ligas y clubes deportivos del país, el apoyo a la formación de los futbolistas, la situación de presuntos actos anticompetitivos, las investigaciones que se adelantan frente al caso del encuentro deportivo entre el Unión Magdalena y Llaneros.



Entre los representantes que hacen la proposición están Faber Muñoz, Henrry Correal y Juan Echavarría.



Se propone además invitar a los dirigentes del fútbol colombiano, como los presidentes de la Dimayor, la FCF y la Difútbol.



Uno de los interrogantes concretos que le harán al Ministro de Deporte es: ¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio frente a la polémica generada por

los hechos presuntamente irregulares que se adjudican al encuentro deportivo

entre el Unión Magdalena y Llaneros en el torneo de ascensos de 2021 en

Colombia?

Investigaciones

La Dimayor anunció que se iniciarán las investigaciones de lo sucedido, y que estas estarán a cargo de las comisiones disciplinaria y de ética. Además, han pedido a la Fiscalía general que también haga su investigación.



El Ministro de Deporte ha sido uno de los primeros en pedirle al fútbol claridad en lo sucedido y este lunes estuvo junto al presidente de la Dimayor anunciando que vigilarán el tema de cerca.



Mientras tanto, el club Unión Magdalena emitió un comunicado en el que niega que haya un amaño del partido y pide que se respete su bien nombre.



DEPORTES

