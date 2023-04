La presión crece. Los números no cuadran y el abismo empieza a asomarse. Uno se burló durante años de su máximo rival y hoy parece pagar el karma, en la peor situación deportiva y económica de su historia. Y el otro ya conoce ese despeñadero que conduce rumbo a la B. Deportivo Cali y Unión Magdalena juegan este sábado un partido lleno de matices en el que está prohibido equivocarse. El juego se verá por Win Sports +, desde las 6:10 de la tarde.

Tanto caleños como samarios miran la tabla de la permanencia con mucho susto. Hoy, Unión Magdalena perdería la categoría.

Tabla del descenso tras el triunfo de Alianza Petrolera 3-0 contra Jaguares. pic.twitter.com/c2zmre1lE5 — José Orlando Ascencio (@josasc) April 15, 2023

Pero lo del Deportivo Cali es gravísimo: parece haber caído en un abismo sin fondo del que no puede salir. Hoy se está salvando, pero los ahorros se acaban y si este año logra permanecer en la A, el panorama para el 2024 será muy complicado: arrancaría con el peor promedio. La victoria que Alianza Petrolera consiguió anoche contra Jaguares complica aún más la situación.

Jorge Luis Pinto les sale a los rumores de problemas internos

Jorge Luis Pinto, el técnico colombiano que más lejos ha llegado en una Copa del Mundo, al llevar a Costa Rica a los cuartos de final, vive hoy el momento más difícil de su carrera. Y no solo tiene que luchar contra un acumulado de malas campañas, sino también con rumores de problemas internos que una y otra vez ha tenido que capotear en los medios.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali.



El más reciente salió tras la derrota contra el Medellín, el miércoles (3-0). Versiones de redes sociales hablaron de una pelea en el camerino. El propio Pinto no se presentó a la rueda de prensa.



“Fue totalmente mentira que existió algún enfrentamiento. Todos los muchachos estaban cabizbajos, hubo dos frases de (Germán) Mera y ya. El que dijo eso que tenga personalidad. Eso no fue verdad”, declaró Pinto al Super Combo del Deporte, de RCN.



Pinto sabe que su futuro pende de un hilo si no le puede ganar al Unión. De los últimos 27 puntos, Cali solamente consiguió tres, producto de igual número de empates. Y hay que retroceder casi dos meses para encontrar el último (y único) triunfo verde en la Liga: 2-1 contra el Tolima, el 26 de febrero, en Palmaseca.



“El equipo tiene que estar más concentrado, todos los días analizamos las situaciones, en las charlas técnicas, siempre hablamos para recobrar la confianza”, dijo Pinto.

El ambiente en Santa Marta también es pesado

Si el ambiente anda pesado por Palmaseca, en Santa Marta tampoco es que estén muy contentos con el técnico argentino Claudio Sergio Rodríguez, quien ayudó a salvar al equipo del descenso el año pasado, pero al que también se le acabaron los ahorros, por lo cual ya ha tenido varios cruces con la prensa.

Claudio Sergio Rodríguez, técnico del Unión Magdalena.



El miércoles, tras la derrota en casa contra Deportivo Pereira (0-3), un periodista le preguntó si estaba pensando en renunciar.



“Yo paso al costado no voy a dar. Usted fíjese que Cali y Junior también llevan ocho partidos sin ganar. No sé qué me quieres decir. Si la pregunta es con doble sentido, con mala intención, no se la voy a contestar”, dijo Rodríguez, muy enojado.



Las molestias en las dos ciudades son grandes, como también en Manizales, donde Once Caldas pasa horas difíciles. También desde Neiva y Barrancabermeja pondrán sus ojos en Palmaseca, en un partido bravísimo. Y también el lunes en Palogrande, cuando Alianza visite al Once. Aún queda un semestre para conocer los descendidos, pero el tema arde.



