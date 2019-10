Santa Fe se lleva un gran punto de Cali, pero sigue al límite

Santa Fe llegó a nueve partidos sin perder en la Liga, pero el lastre de las ocho primeras fechas, en las que solamente consiguió dos puntos, y los dos empates recientes ponen ahora en riesgo su posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga. Sin embargo, el equipo hizo un gran esfuerzo en Palmaseca, para obtener un muy trabajado empate sin goles frente al Deportivo Cali.

El 0-0 final fue fiel reflejo de lo que hicieron este sábado Deportivo Cali y Santa Fe este sábado, en desarrollo de la fecha 17 Liga Águila II-2019 ante apenas 6.790 espectadores.



Fue un partido para el bostezo, con un primer tiempo tedioso. Se esperaba algo mejor por la expectativa generada, pero, al contrario, parecía que los 22 jugadores estaban protestando ante la Dimayor, solo que lo hicieron durante los 48 minutos que dio el árbitro Alexander Ospina.



Hubo más preocupación por no perder que por intentar ir en busca del pórtico rival. Se jugó a menos de 40 kilómetros por hora y sin variantes de ataques.



En el minuto 5. la primera jugada de riesgo del Cali fue un tiro libre de Féiver Mercado al palo derecho y que sacó Leandro Castellanos al tiro de esquina.



El Cali, que era el obligado a poner condiciones, se equivocó en la forma que trató de llevar su juego por el centro y no utilizó las bandas, facilitando el trabajo defensivo del cuadro ‘cardenal’.



Fue demasiado plano el equipo de Lucas Pusineri, sin chispa, mientras el visitante se conformaba con el empate, que al fin y al cabo era un buen negocio.



Sin un director de orquesta en la mitad era complicado que Juan Ignacio Dinenno y Féiver Mercado pudieran conectar con el balón, mientras John Velásquez y Fabián Sambueza tampoco entraban en el circuito para hacer protagonista a Jefferson Duque en el cuadro cardenal.



Santa Fe tuvo su mejor aproximación a los 39, cuando Maicol Balanta se fue por la derecha aprovechando la salida de Kevin Velasco y metió un centro que Danny Rosero cortó antes de que Duque pudiera definir.



En el reinicio del partido, Rosero le ganó a Torijano en el salto, pero cabeceó desviado. Juan Daniel Roa también se animó con un derechazo a los 28, aunque Wallens estaba bien parado en su pórtico. Y luego fue Sambueza el que trató de sorprender.



A Dinenno le quedó un balón en el área a los 32, pero su cabezazo volvió a irse desviado. La buena forma de Santa Fe para defenderse llevó a que el arquero Castellanos superara su propia marca de 777 minutos sin recibir gol.



Cali, con 27 puntos, y Santa Fe con 25, siguen metidos entre los ocho, pero el ‘cardenal’ depende de lo que hagan este domingo Once Caldas en su visita a Equidad y Cúcuta ante Patriotas.

Síntesis

Deportivo Cali: Johan Wallens (6), Juan Camilo Angulo (7), Danny Rosero (6), Richard Rentería (6), Kevin Velasco (6); Andrés Colorado (6) Christian Rivera (6), Matías Cabrera (), Andrés Arroyo (7); Féiver Mercado (6); Juan Ignacio Dinenno (6).

Cambios: Deiber Caicedo (5) por Matías Cabrera (17 ST), Carlos Rodríguez (5) por Andrés Arroyo (29 ST) y Rafael Tapia (SC) por Féiver Mercado (41 ST).

D.T.: Lucas Pusineri.



Santa Fe: Leandro Castellanos (7); Carlos Mario Arboleda (7), Fáiner Torijano (6), Nicolás Hernández (6), Federico Arbeláez (6); Daniel Giraldo (6), Sebastián Salazar (7); Maicol Balanta (6), John Velásquez (6), Fabián Sambueza (6); Jefferson Duque (5).

Cambios: Juan Daniel Roa (6) por Daniel Giraldo (22 ST), Fabio Burbano (SC) por John Velásquez (40 ST), y Federico Antelmo (SC) por Maicol Balante(45 ST)

D.T.: Harold Rivera.

Goles: no hubo

Amonestados: Christian Rivera (14 ST), Deiber Caicedo (37 ST), Juan Camilo Angulo (39 ST) por Cali. Carlos Arboleda (22 PT), Sebastián Salazar (34 ST) por Santa Fe.

Expulsados: no hubo.

Partido: Malo

Figura: Sebastián Salazar (7)

Estadio: Palmaseca

Asistencia: 6.790 espectadores (dato oficial).

Taquilla: no suministrada

Árbitro: Alexander Ospina (6)



