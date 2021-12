Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali, mantiene la ilusión tal y como la tenía antes del partido de ida contra el Tolima. A pesar del empate en Palmaseca, el técnico venezolano quedó tranquilo.

"Desde lo emocional el grupo está bien y fuerte, no podemos estar felices porque queríamos el triunfo. Es una final de 180 minutos y apenas han transcurrido estos primeros 90 minutos que dejan sensaciones positivas. Encontraremos los detalles para controlarlos en condición de visitante. El equipo está fuerte y convencido, esta ilusión no nos la quita nadie. La única arma será la pelota y nuestra actitud será igual”, dijo Dudamel en la rueda de prensa posterior al partido.



Para Dudamel, Cali jugó mejor que Tolima

Dudamel destacó el trabajo de su equipo y las intenciones ofensivas que siempre tuvo en la cancha: “El equipo siempre propuso y jugó en campo contrario. Hicimos un gran desgaste en el primer tiempo y solo nos alcanzó para concretar una opción. Su arquero intervino de manera brillante, él es el responsable del empate. Mantuvimos atención correcta en el sistema defensivo. En algunos momentos nos desesperamos por querer llegar rápido. Si ellos tuvieron opciones rápidas fue por transiciones rápidas, una de sus virtudes, pero no fueron efectivas. Una pelota quieta les permitió meterse en la serie. Las acciones a balón parado forman parte del juego. Las sensaciones que me deja el partido son positivas”, señaló el DT.



El venezolano cree que aún hay cosas por mejorar, pensando en el partido de vuelta pasado mañana en Ibagué, y le apunta a corregir aspectos menores, más que mover la alineación.



“Hay muy poco tiempo para pretender hacer cambios, tal vez marcar algún detalle. En pelota quieta lo sufrimos. Pero me deja tranquilo e ilusionado que fuimos superiores futbolísticamente. Debemos mejorar en cuanto a la productividad y en la intensidad en la pelota quieta. Tendremos que hacer un partido perfecto para alzarnos con el campeonato”, concluyó.



Cali no gana en Ibagué desde el 27 de marzo de 2018 (0-1, gol de José Sand). Desde entonces jugó cuatro partidos: empató dos y perdió dos.



