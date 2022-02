Deportivo Cali recibe al Tolima este miércoles en el partido de ida de la final de la Superliga del fútbol colombiano, en el estadio de Palmaseca.



Este martes, el DT del equipo azucarero, Rafael Dudamel, analizó lo que espera del juego.



Palabras de Dudamel

¿Más refuerzos?: "Las dificultades las vamos superando. No estaba en nuestros planes a esta altura tener 3 puntos, pero no pongo en duda la entrega y el deseo de ganar de los jugadores. Las incorporaciones es mencionar la inclusión de Mafla, Burdisso. Luego nos enfocaremos en quién más pueda venir. Lo importante e volver a pelear titulo y hacernos a esta Superliga. Hay que sacar la sangre ganadora".



¿Duerme tranquilo? "Los tengo a ellos. No solo Duermo tranquilo, duermo profundo. El día a día se ejecuta de la mejor forma, cada día mejor. Ganamos jerarquía con los nuevos jugadores".



Confianza de la hinchada: "El hincha confía porque no la hemos ganada, no caímos de casualidad. Hemos hecho méritos suficiente para ocupar este lugar de privilegio. Le correspondemos al hincha con la seriedad de nuestro trabajo. El hincha del Cali no abandona. Apoya. Nos entrenamos con responsabilidad. No nos escondemos. Vamos a jugar una linda final contra un rival muy bueno al que superamos hace poco".



Tema emocional: "Perder es opción, pero no pasa en nuestra mente. Venimos de ser campeones... ¿hundirse? no comparto ese análisis. Son jugadores ambiciosos, profesionales, que quieren ganar. Las adversidades las afrontamos con gallardía y dignidad. Perder es parte del juego".





