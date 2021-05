Esta es la decisión sobre el partido Cali vs. Tolima

El partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima estaba programado para jugarse este sábado, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga 2021-I. Tolima llegaba con ventaja de 3-0.

Sin embargo, el encuentro tuvo que aplazarse debido a las dificultades para llegar al estadio del Deportivo Cali, debido a las manifestaciones relacionadas con el paro nacional.



Este sábado se realizó un consejo de seguridad para determinar si el partido podía reprogramarse para este domingo. Sin embargo, la decisión es que tampoco se dispute.



El juego no se realizará debido a que la alcaldía de Palmira manifestó que no tiene fuerza pública suficiente para el operativo.



“Esta tarde tuvimos la reunión extraordinaria del Comité Local de Fútbol, para tratar el tema del partido del Deportivo Cali frente al Tolima que debía realizarse inicialmente este sábado 1 de mayo en el estadio de Palmaseca, y que no se realizó por situaciones de orden público. Huy hicimos la reunión revisando la posibilidad de hacerlo este domingo, pero lamentablemente después de muchas situaciones presentadas, de los diferentes cierres que se mantienen en las ciudades de Palmira y Cali, con algunos disturbios, revisando el tema de la seguridad como primera opción por la vida e integridad de los jugadores, la Comisión Local de Fútbol determinó que no hay las garantías para realizar el partido, por lo cual queda totalmente la suspendida la posibilidad de hacerlo mañana (domingo) también”, dijo Giovanni Granobles, gerente del Imder Palmira, a Futbolred.



A esta hora se hacen gestiones para disputar el partido este domingo en Pereira, debido a que no hay fechas para mover el juego, teniendo en cuenta que Tolima tiene partido de Copa Suramericana contra Lanús. Sin embargo, el tema se complica porque el plantel del Cali tendría dificultades para salir de la ciudad.



Por ahora, los otros dos partidos de cuartos de final programados para el domingo (Santa Fe vs. Junior, en Armenia, y Nacional vs. La Equidad, en Medellín) se mantienen tal como están.



