Cali se alista para buscar el milagro contra el Tolima

Deportivo Cali sigue trabajando intensamente en su sede campestre de Pance para encarar el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga I-2021, que se disputará este sábado (8:00 p.m.) frente al Deportes Tolima en Palmaseca. El juego se verá por Win Sports +.

La amplia diferencia lograda en Ibagué por el cuadro ‘vinotinto y oro’ es la misma que obtuvo en la Copa Suramericana y que los verdiblancos no pudieron remontar, pero en esta ocasión se ha tomado atenta nota de lo que no se debe repetir y buscar que la historia sea distinta.



En cuanto a bajas, Carlos Robles debe pagar una jornada de sanción tras ver la roja en el juego de ida, mientras que al técnico Alfredo Arias aún le quedan dos fechas. También se espera que el volante Andrés Colorado pueda recuperarse para que haga pareja de contención al lado de Jhojan Valencia.



La obligación de tener que conseguir una diferencia de al menos tres goles para emparejar la serie e irse a los cobros desde el punto penal o marcar cuatro, es una misión sumamente complicada por lo que se conoce de un rival que no solo se defiende bien, sino que también tiene jugadores importantes en creación y ataque, como lo ratificó en el último partido que jugaron en Palmaseca, sellado con un empate sin goles.



Aunque no ha habido contacto entre miembros del plantel y los periodistas, a través de las redes sociales del club se anuncia plena disposición para ir en busca del resultado que los clasifique a la semifinal.



El conjunto ‘azucarero’ se puso como objetivo llegar a la final de la Liga y después de quedar eliminado de la Copa Suramericana es ahora el único certamen en que participa. De allí que si falla en el intento es probable que el técnico Alfredo Arias salga del club, pese a que su contrato vence en diciembre de este año.



Tras un comienzo prometedor que lo tuvo líder de la competencia durante 11 fechas, aunque siempre con problemas en definición, el panorama cambió y aunque en el cierre del ‘todos contra todos’ se consiguieron los resultados que se necesitaban para estar en cuartos de final, ese triunfo abultado del Tolima causó desazón en la afición y preocupación en los directivos. Quedan 90 minutos para darle vuelta y la esperanza es que se abra el arco de Álvaro Montero.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

