Quedan apenas dos partidos para completar esta maratón de fútbol en 2021 en la liga colombiana, con 409 juegos, 924 goles anotados, una estrella que ya se entregó en junio y otra que brillará el próximo miércoles, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué.

Hay dos aspirantes a tenerla encima de su escudo: Deportivo Cali, el equipo que mejor aprovechó el sistema de campeonato y por eso, con el rendimiento de los últimos meses, es serio y legítimo aspirante, y Deportes Tolima, el que más puntos ha acumulado en el 2021, el que ya celebró a mitad de año en Bogotá –contra Millonarios– para coronarse campeón, y el que aspira, en su tercera final del año (la otra fue la correspondiente a la Copa 2020, que perdió con Medellín), a una nueva vuelta olímpica. Los primeros 90 minutos serán este domingo, a las 6 p. m., en el estadio Deportivo Cali, con señal de Win Sports +.



La ilusión del Deportivo Cali está viva

El 2021 se apaga, pero la ilusión del Deportivo Cali está más que encendida. La boletería que se puso en venta para este partido, 15.000 entradas, sin contar los cupos de los palcos en Palmaseca, se agotó en menos de una hora.



Muchos de esos hinchas que hicieron fila el viernes y que ya peinan canas hacen un paralelo entre el equipo de hoy y el que se coronó campeón en 1998, que también cambió de técnico sobre la marcha (en ese entonces, con José Eugenio ‘Cheché’ Hernández en lugar de Reinaldo Rueda).



Hay un paralelo: el que llegó esta vez a reemplazar a Alfredo Arias, el uruguayo que se fue en la octava fecha, es un integrante de aquel plantel de hace 23 años, el venezolano Rafael Dudamel. Por supuesto, el técnico se ilusiona con ganar la estrella, aunque lo toma con mucha prudencia (véase nota alterna).



“Es una final brava, dura, una final bonita para jugar. Esperar a ver, en el pronóstico hay que ser prudente, pero me gusta mucho el Cali porque ha hecho cosas muy buenas”, declaró a Futbolred Cheché, quien también fue técnico, por corto tiempo, del Deportes Tolima en 2017 y que hoy dirige al Técnico Universitario de Ecuador.



“Cali tiene que ser muy inteligente para enfrentar a Tolima, que es un equipo muy táctico, aplicado, sabe lo que hace; hay que utilizar mucho la cabeza, mentalmente no dejarse llevar por la emoción”, agregó Hernández.



Dudamel llegó en septiembre para empujar desde abajo a un equipo que estaba en el puesto 13, y a 4 puntos del octavo lugar. Y poco a poco fue poniendo orden en un grupo que tenía buen plantel, pero que sufría problemas de confianza. El primer puesto que tocó fue el que ocupó como futbolista, el arco: el uruguayo Guillermo de Amores, muy criticado por varios errores, recibió el respaldo y se convirtió en pieza clave, hasta ser, desde la llegada del venezolano, uno de los menos vencidos de la Liga, con apenas 14 goles recibidos en 17 encuentros. No lo hizo solo, por supuesto. Dudamel encontró en Jorge Marsiglia a una de las revelaciones del campeonato, que complementa a un duro central como Hernán Menosse.



La columna vertebral se complementa con dos volantes de recuperación que también tienen gol y pase gol, Andrés Colorado y Andrés Balanta; con un Harold Preciado que se transformó de hombre en punta a extremo solidario y, aun así, es el goleador del equipo, con 11 anotaciones, y con un jugador clave por liderazgo y experiencia, Teófilo Gutiérrez.

Tolima le apuesta a la continuidad para el bicampeonato

Si Dudamel logró poner a funcionar bien su proyecto en apenas tres meses, lo de Hernán Torres al frente del Deportes Tolima es producto de una labor de muchos años, en la que, a mediados de este año, encontró un premio que venía esperando desde que asumió el cargo como encargado en 2007, reemplazando a Jorge Luis Bernal: salir campeón con el equipo que lo vio nacer como futbolista. Torres estuvo, además, en el equipo de 1981 y 1982 que llegó por primera vez a la Copa Libertadores como subcampeón.



Con algunos retoques, el Tolima actual es muy similar al que le ganó la final a Millos hace seis meses. Pero hubo uno que fue clave y que tuvo que hacer sobre la marcha: el del arquero. Álvaro Montero, que terminaba contrato con el club en diciembre, arregló con Millonarios y, apenas se hizo pública su firma, dejó de jugar en Ibagué.



William Cuesta se encargó, muy rápido, de hacer olvidar al guajiro. Venía haciendo fila pacientemente desde 2016, y cuando tuvo que actuar no solo respondió sino que además tuvo una larga racha sin recibir goles, contando las eventuales oportunidades que le dio Montero en el primer semestre: 748 minutos.



La defensa del Tolima es clave igualmente, con dos centrales fuertes también en el ataque, Julián Quiñones y Sergio Mosquera, y en un esquema que es casi un espejo del que usa el Cali, los dos volantes de recuperación, Juan David Ríos y Cristian Trujillo, también aportan en las dos áreas.



Torres ha perdido a varias piezas de ataque, como Juan Pablo Nieto y Juan Fernando Caicedo, al que han ido llevando poco a poco para que llegue a la instancia definitiva. Pero sin ellos también ha construido una escuadra sólida. “El equipo individual y colectivamente ha ido evolucionando, ha ganado mucho, es más colectivo, más solidario, más compacto”, explicó Cheché. Es una final muy pareja. Quedan 180 minutos.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

