Harold Preciado fue el más destacado del Deportivo Cali en la primera final de la Liga 2021-II contra el Deportes Tolima, en Palmaseca. El atacante ya es el máximo artillero del campeonato, con 12 anotaciones.

Este es el balance individual del Deportivo Cali en su último partido en casa como local en 2021:

El balance de la defensa del Cali

Guillermo de Amores: no es que lo hayan exigido mucho en el primer partido de la final: Tolima apenas hizo dos remates al arco y en el que terminó en el gol del visitante, nada tuvo que hacer. Seis puntos.



Juan Camilo Angulo: no fue su mejor partido ni en salida ni en marca. Y tampoco tuvo tiempo para probar en cobros de pelota quieta, un factor al que hace rato no le puede sacar provecho. Terminó sustituido en los últimos minutos. Cinco.



Hernán Menosse: le tocó luchar mucho con el paraguayo Ramírez, que iba siempre al frente. En general, cumplió el objetivo e incluso tuvo un extraordinario cierre casi sobre el final del partido, en un intento del Tolima de sorprender en el contraataque. Seis.



Jorge Marsiglia: el mejor de la defensa, seguro por arriba y por abajo y con una jerarquía que hace olvidar que apenas tiene 22 años. Fue uno de los jugadores más destacados del Deportivo Cali en el partido. Siete.



Kevin Velasco: sigue cumpliendo con la exigencia de jugar como lateral izquierdo sin ser su posición natural, aunque para el segundo tiempo lo adelantaron para buscar más salida. Seis.

En la mitad, el partido del Cali no fue tan brillante

Andrés Colorado: normalmente es de los destacados del equipo de Dudamel, pero en este partido no lució igual. De hecho, perdió la marca en el gol del Tolima. Cinco.



Jhojan Valencia: buen complemento para Colorado y para romper el juego del Deportes Tolima cuando intentó jugar en largo, sobre todo en la primera etapa. Luego ayudó a sostener la estructura cuando los visitantes quisieron atacar un poco más. Seis.



Jhon Vásquez: le costó entrar en el partido. Se le vio muy impreciso a la hora de entregar la pelota y sucumbió ante la presión del rival. El técnico Rafael Dudamel decidió que fuera el primer cambio. Cinco.



Teófilo Gutiérrez: se le nota la categoría, la experiencia, el liderazgo frente a sus compañeros. Comenzó jugando prácticamente de enganche, siendo el socio de todos. Luego, cuando el técnico Rafael Dudamel decide sacar a Ángelo Rodríguez, se fue a jugar en su antigua posición de hombre en punta, sin perder sentido colectivo. Seis.



Harold Preciado: está en un momento importantísimo a la hora de rematar, a pesar de no estar jugando como único hombre en punta. Pero supo aparecer como pescador para poner en ventaja a su equipo y luego exigió en el segundo tiempo a Cuesta, en el tiempo de reposición, en el que pudo ser el gol del triunfo. Ya es el goleador de la Liga. Siete.



Ángelo Rodríguez: se salvó de una expulsión en una jugada que hizo revisar el VAR, por un codazo a un rival. El árbitro Roldán la consideró accidental y solo le mostró amarilla. Intentó complementarse con Teo y Preciado, pero sin generar mayor peligro. Cinco.



Darwin Andrade: entró por Vásquez (22 ST) para buscar seguridad defensiva y adelantar a Velasco a la mitad del campo. En general, cumplió, aunque no aportó mucho en salida. Sin calificación.



Daniel Luna: reemplazó a Rodríguez (29 ST), con la idea de convertirse en volante creativo y adelantar a Teófilo Gutiérrez para que jugara de ‘9’. No lo hizo mal, se asoció bien con los dos atacantes. Como no alcanzó a jugar 30 minutos, no tiene calificación.



Juan Esteban Franco: entró por Angulo en el minuto 90, simplemente para ajustar las marcas y evitar que Tolima sorprendiera en el contraataque. Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

