Deportivo Pereira, el actual campeón del fútbol colombiano, acabó con el invicto del necesitado Deportivo Cali: le ganó 0-1 en el estadio de Palmaseca, en partido pendiente de la primera fecha de la Liga 2023-I.

El resultado puso al día con el calendario al equipo dirigido por Alejandro Restrepo, que llegó a nueve puntos en la tabla de la Liga y con ese acumulado está metido entre los ocho primeros: está en la sexta casilla.

Por su parte, el equipo de Jorge Luis Pinto se quedó con apenas seis puntos, en la casilla 11 del campeonato, aunque aún tiene pendiente un partido contra Santa Fe, pendiente de la segunda fecha, que se disputará el próximo 21 de marzo.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Luis Pinto Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO



Fue un partido parejo, en el que ambos quisieron proponer, pero que desniveló una jugada en pelota quieta, una desconcentración defensiva y un gol acrobático para el visitante.



Al minuto 14, tras un tiro de esquina, Juan Pablo Zuluaga levantó el balón y lo cabeceó Jimer Fory, quien la dejó flotando para que Ángelo Rodríguez, en una media tijera, definiera en el área chica del Cali: 0-1 para el Pereira.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Restrepo Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Desde ese momento, Cali buscó pero no encontró soluciones para empatar. Eso sí, llegó e hizo figura a Aldair Quintana, que se tomó revancha después del grave error que cometió en Montería, que le costó a su equipo la derrota contra Jaguares.



La hinchada se vio molesta por la derrota, y no era para menos, pues Cali suma dos empates y una derrota en su casa esta temporada en la Liga, además de que el tema del descenso, si bien tiene seis equipos por debajo en esa tabla, no deja de preocupar.



DEPORTES

Con Futbolred

Más noticias de Deportes