Cali no pierde, pero se aleja de la punta de la Liga

En un partido en el que el que no supo mantener la ventaja, Deportivo Cali empató 2-2 este viernes con el Pereira en su estadio, en la octava fecha de la Liga 2020-I.

Kevin Velasco recibió la tarjeta roja a los 7 minutos del segundo periodo y el elenco vallecaucano perdió chispa. Con un poco más de acción en el complemento, cuando logró el tanto de la ventaja, el primer tiempo del equipo que dirige Alfredo Arias fue confuso, a diferencia de la buena condición para tocar el balón que había mostrado en otras presentaciones, porque sus jugadores importantes estuvieron por debajo de su nivel y abundaron los desaciertos.



Pereira presionó en toda la cancha con un doble bloque de cuatro, bastante férreo, y complicó demasiado a los anfitriones, que no podían hacer sus acostumbrados circuitos con Agustín Palavecino y Carlos Lizarazo, ni mucho menos jugar por los costados, excepto por la derecha con Harold Gómez.



En el minuto 17, Harold Gómez centró y no encontró receptor y el arquero Harlen Castillo se hizo al balón, pero luego se equivocó cuando le devolvieron un balón y afortunadamente para el elenco rojiamarillo la situación no fructificó en favor del elenco verdiblanco.



Los últimos minutos fueron todos para el Cali, hasta que a los 41 Kevin Velasco le sirvió el balón a Palavecino, quien hizo un centro medido a la cabeza de Andrés Balanta para que superara a Castillo sobre el palo derecho. Llegó el 1-0 en el único momento en el que los centrales del cuadro matecaña soltaron las marcas en el área.



Sin embargo, Mateo Cano sacó un remate rastrero que parecía controlar David González, pero dio rebote y Wilfrido de la Rosa convirtió el empate a los 45.



Rodríguez tuvo su primera aproximación al arco sobre 8 minutos, pero Castillo le sacó bien el balón.



A los 9, Kevin Velasco se fue expulsado al cometerle falta a De la Rosa cuando ya tenía amarilla, pero la decisión del árbitro Ricardo García fue muy drástica.



Pero el Cali lograría el segundo a los 13 tras un cobro rápido sin que se percatara el árbitro. Palavecino remató, rebotó en un defensor y Darwin Andrade sacó un remate espectacular al ángulo superior izquierdo para el 2-1. Golazo.



Palavecino intentó la sorpresa con un remate que contuvo bien Castillo bajo los tres palos.



Con el resultado a favor, el Cali pensaba bien las jugadas para no arriesgar ante un rival que cuenta con hombres desequilibrantes como Mateo Cano y Wilfrido de la Rosa, quienes inquietaron bastante cuando tuvieron el esférico.



Cuando faltaban dos minutos del tiempo, Camilo Mena remató y el balón pesó en el brazo izquierdo de Eduard Caicedo, en plena área, por lo que el árbitro García dio penalti que cobró Jairo Molina por el centro, inicialmente tapó González y el rebote convirtió el atacante matecaña para el 2-2 definitivo que castigó la mala actuación de los ‘azucareros’.



Deportivo Cali visitará al Cúcuta el sábado 14 de marzo (4:05p.m.), mientras que el Pereira recibirá a Santa Fe en ese mismo horario al día siguiente.

Cali 2, Pereira 2

Deportivo Cali: David González (5); Harold Gómez (6), Hernán Menosse (5), Eduard Caicedo (5), Darwin Andrade (6); Andrés Balanta (6), Andrés Colorado (6), Carlos Lizarazo (5), Kevin Caicedo (6), Agustín Palavecino (6); Ángelo Rodríguez (5).



Cambios: Deiber Caicedo (6) por Andrés Balanta (7 ST), Juan Daniel Roa (5) por Carlos Lizarazo (15 ST) y Andrés Arroyo (5) por Ángelo Rodríguez (37 ST).



D.T.: Alfredo Arias.



Deportivo Pereira: Harlen Castillo (6); Francisco Córdoba (6), Danny Cano (6), Yoiver González (5), Mauricio Casierra (6); Ronaldo Tavera (6), Jorge Murillo (5), Alejandro Artunduaga (5), Mateo Cano (7); Delio Ramírez (5), Wilfrido de la Rosa (7).



Cambios: Edwin Móvil (5) por Jorge Murillo (17 ST), Camilo Mena (5) por Delio Ramírez (19 ST) y Jairo Molina (5) por Alejandro Artunduaga (23 ST).



D.T.: Néstor Craviotto.



Goles: Andrés Balanta (41 PT, de cabeza). 1-1: Wilfrido de la Rosa (45 PT). 2-1: Darwin Andrade (13 ST). 2-2: Jairo Molina (44 ST, de rebote en el penalti).



Amonestados: Hernán Menosse (3 PT), Kevin Velasco (3 ST), Alfredo Arias (29 ST), Eduard Caicedo (31 ST) por Cali. Alejo Artunduaga (23 PT), Yoiver González (10 ST), Jorge Murillo (13 ST), Wilfrido de la Rosa (33 ST), Mateo Cano (45+1 ST) por Pereira.



Expulsado: Kevin Velasco (9 ST).



Partido: Aceptable



Figura: Mateo Cano (7)



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Asistencia: 19.207 espectadores (dato oficial).



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Ricardo García (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces