Cali sigue firme: venció 3-1 a Patriotas en Palmaseca

Cali tuvo que cambiar su actitud y su juego para derrotar a un muy defensivo Patriotas, este sábado, en el estadio de Palmaseca. Eso sí, eso tuvo un efecto casi inmediato: dos goles en dos minutos para abrir el camino de la victoria por 3-1.

El argentino Juan Ignacio Dinenno anotó dos goles para abrir el cerrojo del equipo visitante. Ya suma 6 en Liga y 21 con la camiseta verdiblanca. Eso ayudó a que el Cali consiguiera su primera victoria frente a Patriotas en este escenario.



Cali cambió a siete jugadores con respecto al equipo que goleó 1-4 al Cúcuta Deportivo el fin de semana pasado, dejando a Andrés Arroyo junto a Agustín Palavecino y Féiver Mercado, llegando desde el medio, para sumarse a Juan Ignacio Dinenno. De nuevo, Christian Rivera fue clave para ayudar en el armado desde la primera línea de mediocampistas.



Patriotas se quedó muy temprano con diez jugadores: Julián Millán fue expulsado a los 18 minutos, cuando le hizo una fuerte entrada a Juan Camilo Angulo, al ponerle el guayo izquierdo en la cara. Con el hombre de menos quedó mayor espacio, pero eso no fue aprovechado por el Cali. Por el contrario, el juego se volvió aburridor y poco dinámico.



Patriotas reacomodó su defensa y resultó muy difícil de superar. Armó dos líneas de cuatro y se aseguró. Cali no tuvo asociación ni transiciones, no presionó a su rival para hacerle sentir el hombre de más y le facilitó las cosas a Diego Corredor.



Para el comienzo del segundo tiempo, Deiber Caicedo entró por Agustín Palavecino, que se fue con una molestia en la rodilla. La presencia del canterano le cambió la cara al Cali. Iban apenas 34 segundos cuando Darwin Andrade levantó un centro para Mercado, quien habilitó a Deiber, quien remató, y el rebote lo tomó Dinenno para el 1-0.



El gol dejó dudas, pues por televisión parecía que el argentino remató con el antebrazo. Sin embargo, Dinenno no dejó tiempo para la polémica: dos minutos después, recibió un pase de Arroyo y con un zurdazo medido superó nuevamente a Chaux para poner el 2-0.



Una salida rápida de Cristian Barrios por poco termina en gol de Patriotas, pero enseguida Deiber Caicedo se inventó una maniobra por la izquierda y tiró un centro perfecto para que Féiver Mercado anotara de cabeza, para el 3-0 a los 25 minutos.



Israel Alba remató con potente derechazo al ángulo de la mano diestra de Mina y consiguió el descuento boyacense, a los 45 minutos, en momentos en que solo se tocaba a los costados.

Cali 3, Patriotas 1

Cali: Pablo Mina (6), Juan Camilo Angulo (7), Kevin Moreno (6), Richard Rentería (6), Darwin Andrade (7); Andrés Balanta (6), Christian Rivera (8), Andrés Arroyo (7), Agustín Palavecino (6), Féiver Mercado (7); Juan Ignacio Dinenno (8). DT: Lucas Pusineri.



Patriotas: Éder Chaux (6); Israel Alba (5), Martin Payares (5), Norvey Salazar (5), Julián Millán; Kelvin Osorio (5), Maicol Medina (5), Almir Soto (4); Carlos Rivas (6), Jhon Arias (5); Oswal Álvarez (5). DT: Diego Corredor.



Partido: aceptable.



Cambios en Cali: Deiber Caicedo (8) por Palavecino (1 ST), Matías Cabrera por Angulo (30 ST) y Francisco Delorenzi por Rivera (37 ST).



Cambios en Patriotas: César Hinestroza (5) por Arias (5 ST), Cristian Barrios (6) por Osorio (15 ST) y Exequiel Benavidez por Álvarez (22 ST).



Goles del Cali: Dinenno (1 y 3 ST) y Mercado (25 ST, de cabeza).



Gol de Patriotas: Alba (45 ST).



Expulsado: Millán (18 PT).



Figura: Deiber Caicedo (8).



Estadio: Deportivo Cali. Asistencia: 5.000 espectadores, aproximadamente. Taquilla: no suministrada. Árbitro: Jorge Tabares (6)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces