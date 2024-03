Galván sigue siendo el Rey: Dayro Moreno aún no rompe el récord de goles de la Liga

El delantero Dayro Moreno sigue al acecho del récord histórico de Sergio Galván Rey (224 goles, el máximo artillero de la Liga), pero esta vez se fue en blanco en un importantísimo triunfo del Once Caldas, que volvió a ganar de visitante, 0-1 contra el Deportivo Cali en Palmaseca.

Dayro venía de hacer el tanto 223 de su carrera en la Liga el martes, cuando el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera sorprendió a Millonarios y lo venció 0-2 en El Campín. Ese día, el atacante de Chicoral (Tolima) marcó de penalti el segundo tanto del Once.

Dayro tuvo dos opciones en la primera etapa que no pudo aprovechar. La primera, cuando recibió un pésimo rechazo del portero Alejandro Rodríguez: la bola le rebotó en su guayo y se fue afuera.



La segunda parecía muy más favorable para él, pero con tiempo y espacio para resolver, la tiró por fuera. Sin embargo, el Once Caldas estuvo más cerca del gol que el Calo en esa primera etapa.



El segundo tiempo mostró a un Deportivo Cali que agarró la pelota, pero que sucumbió en los alrededores del área visitante, sin generar riesgo. Más bien, el equipo de Jaime de la Pava quedó expuesto a un contraataque que el Once supo aprovechar.

Así fue el gol de Gustavo Torres para el triunfo del Once Caldas

Entre las virtudes del visitante y otro grave error del local llegó el tanto del triunfo del Once Caldas, en el minuto 76: un rechazo de Jéider Riquett encontró mal parado a Brayan Montaño, quien se vio sorprendido por la velocidad de Gustavo Torres, quien picó para meter la cabeza y anotar el 0-1. En el festejo, Torres se quitó la camiseta y hasta el GPS y terminó amonestado.



Cali sintió el golpe y no volvió a llegar con mucha claridad. Pero los últimos minutos hubo un hecho que pudo inclinar la cancha hacia el arco de James Aguirre: Torres le pegó un rodillazo por detrás a Jarlan Barrera y el árbitro Carlos Ortega le sacó la segunda amarilla, a los 89.

⚽🔥¡El autor del gol Gustavo Torres se va expulsado por doble amarilla!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/p9nlerW3Lg — Win Sports (@WinSportsTV) March 2, 2024



Quedaban ocho minutos de reposición y Cali se fue encima, a lo que saliera. Y contó con la suerte de que Jhon Deivy Araújo cometió una mano en el área: penalti claro. Pero esta vez, el que se vistió de héroe fue James Aguirre, que le atajó el cobro a Andrés ‘Rifle’ Andrade, que debutaba con el verde.

⚽🔥¡ATAJADÓN DE JAMES AGUIRRE! ¡El arquero de Once Caldas ahogó el grito de gol del Deportivo Cali!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/Fhy51suPzN — Win Sports (@WinSportsTV) March 2, 2024



Dayro se fue del a cancha en el séptimo minuto de reposición, reemplazado por Johar Mejía, y el récord deberá esperar, al menos, hasta el próximo viernes, contra Envigado.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

