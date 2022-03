Deportivo Cali tuvo que conformarse con un empate tras tener a Nacional 3-0 abajo y luego, haber perdido la oportunidad de ampliar la ventaja cuando el juego estaba 3-2. El resultado deja muy mal al campeón colombiano, con apenas ocho puntos, en el penúltimo lugar y casi eliminado de los cuadrangulares semifinales.

Rafael Dudamel, el técnico del Cali, destacó lo que hizo su equipo en el primer tiempo, cuando sacó la ventaja de tres tantos. Estas fueron las reflexiones del entrenador venezolano, que, esta vez, no se refirió al arbitraje de Jhon Hinestroza, quien le dio dos penaltis a Nacional.



(Lea también: Un rayo mató a Samuel Cabrera, gloria del ciclismo colombiano)



A qué se debió el empate. “Lo atribuyo a que hicimos unos primeros 45 minutos muy correctos desde los actitudinal y lo futbolístico, al minuto 73 teníamos un partido claro y tranquilamente controlado, al frente teníamos a un equipo que estaba siendo muy superado y que le tocaba apostar a un volumen de jugadores en ataque, que le permitiera acercarse a alguna posibilidad de reanimarse en el partido. Fueron jugadas puntuales, fortuitas e incluso que le permitieron encontrarse con la paridad, pero cuando uno juega contra este tipo de rivales con jugadores de alta calidad, se sabe que los mínimos errores te los cobran y así sucedió”.



Qué le faltó para sostener la ventaja. “Más allá de analizar lo que pudo hacer el rival, lamento mucho el empate final por lo realizado en el primer tiempo, era un resultado que se había obtenido por un buen juego del equipo, sabiendo que no nos podemos dar por vencidos por la cantidad de puntos en disputa que quedan todavía, por estar en una institución grande como es el Cali y la capacidad de nuestros futbolistas. Lo atribuyo a que después del 3-1 nos faltó afianzarnos en el campo para seguir controlando la diferencia de dos goles”.



Lo que destaca del primer tiempo. “Lo intentamos moviendo algunas fichas, brindar un poco más de seguridad, tener más frescura, pero ya nos hemos dado cuenta de que no es un problema futbolístico, porque en el primer tiempo quedó demostrado; son estos momentos es que después de un 3 a 0 recibes un gol y vuelven y reinan esas emociones. Tenemos que llenarnos de más certeza, carácter y conservar esa valentía de unos primeros 45 minutos fantásticos”.



(En otras noticias: Muere de infarto ciclista en un hotel)

Dudamel entiende la molestia de los hinchas



El mensaje a los hinchas, inconformes: “Nos toca atender directamente lo que va produciendo los resultados, no podemos estar aislados del sentimiento de nuestra gente, sabemos la inconformidad, la amargura, tristeza que sienten, pero he notado en todos los futbolistas un carácter para emprender cada entrenamiento, cada día de trabajo y hacerle frente a la situación”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15