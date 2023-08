Deportivo Cali y Millonarios decepcionaron este jueves con un 0-0 en el que pegaron más de lo que jugaron, y en el que desde las primeras acciones del encuentro se olvidaron del espectáculo.

A ese panorama se unió la falta de autoridad del árbitro Diego Escalante, que perdonó una expulsión de entrada y eso le dio carta abierta a los jugadores para hacer un juego feo y cortado.



A los dos minutos, Escalante perdió su primer reto: Kevin Salazar le entró muy feo a Luis Paredes, a tal punto de que el atacante de Millonarios tuvo que salir del juego. El VAR lo llamó a revisar la jugada y a pesar de verla de nuevo, no le sacó la roja.



Esa acción hizo que el juego se dañara del todo, con fuertes entradas de lado y lado ante la impunidad del juez. Cali pegó más, pero también atacó más e hizo figura en el primer tiempo al portero Álvaro Montero, que atajó al menos cuatro pelotas muy claras de gol.



Millonarios, que había apelado a una nómina suplente, en la que los únicos inicialistas que se quedaron entre los 11 fueron Montero, Juan Pablo Vargas y Daniel Ruiz, perdió al costarricense por un codazo en el pecho que le propinó Teófilo Gutiérrez para la segunda etapa.



Alguna expulsión iba a haber. Y Teo dio papaya: pisó sin balón a Jorge Arias, que estaba en el suelo. Escalante no se dio cuenta: el VAR lo salvó al avisarle y Cali jugó 25 minutos con uno menos.



Millonarios se animó con la ventaja numérica. Había atacado muy poco y en el remate del juego tuvo un par de opciones, con una pelota que atajó Johan Wallens y un cabezazo de Óscar Vanegas que pegó en el horizontal.



A Cali no le rinde: si bien tiene dos partidos menos, está de 18 entre 20. Y Millonarios, si bien entró a los ocho con el empate, preocupa por la falta de gol: lleva tres en siete juegos. Este jueves se olvidaron del fútbol. Así les fue.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

