Millonarios sabía que debía sacudirse si quería volver a los ocho, con un reto grande: vencer al campeón Deportivo Cali en su casa, así hoy viva horas bajas. Y lo hizo con autoridad, atacando en el primer tiempo y cuidando la ventaja en el segundo, con un 0-2 que lo manda al cuarto lugar de la tabla de la Liga.

Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, debía cubrir una ausencia importante, la del capitán David Mackalister Silva, afuera por una lesión muscular. Silva no solamente tiene mucho peso en el equipo, sino que aporta liderazgo en la cancha. Y a eso se sumaba que ninguno de los que han jugado como extremos por la derecha lo había convencido del todo hasta ahora, una posición en la que el año pasado actuaba Émerson Rodríguez, hoy transferido a la MLS.



Gamero decidió tapar ese hueco enviando a Andrés Felipe Román a jugar de extremo, tiró a la mitad al venezolano Eduardo Sosa y dejó por la izquierda a Daniel Ruiz. Y así, Millos tuvo algo parecido a lo de los partidos anteriores: buen manejo de pelota, buena circulación, pero no muchos remates a la portería.



Cali, por su parte, ha perdido confianza por la serie de derrotas tras conseguir la estrella en diciembre, y se le nota: no ha podido ser de nuevo el equipo alegre del remate del 2021, no ha podido encontrar la pareja de volantes de recuperación que haga olvidar a Jhojan Valencia y Andrés Colorado y tampoco ha podido reemplazar a Harold Preciado. Fue plano y sin cambios de ritmo.

El gol que rompió la larga racha de los jugadores azules



Millos hacía un poco más por el partido y encontró premio en el final de la primera etapa, después de que el chileno Sebastián Leyton derribara en el área a Ruiz.



Diego Herazo, que llegó a Millonarios con el antecedente de ser buen cobrador de penaltis, lo ratificó rompiéndole el arco a Guillermo de Amores: 0-1 a los 44 minutos. Así se acabó la mala racha de 547 minutos sin que un jugador azul marcara gol, contando el amistoso del miércoles pasado contra Emelec.

Error defensivo verde y segundo gol azul

Gamero volvió a mandar a Román a jugar como lateral en el intermedio, metió a Édgar Guerra, retrocedió algunos metros y le dio la pelota al Cali. Pero empezó a hacer una presión cerca del área local que le dio frutos a los 18 de la segunda etapa, cuando un mal rechazo de De Amores le cayó, primero, a la cabeza de Ruiz y luego, a las 18 del Cali, donde Sosa no perdonó: 0-2.



Ya el resto del juego fue de control, con un Cali que no encontró ni las vías hacia el arco de Álvaro Montero ni la calma para buscar al menos el descuento. Y para completar, se quedó con 10, cuando Aldaír Gutiérrez fue con los taches al frente y golpeó a Daniel Ruiz: tarjeta roja cantada, a los 24 de la segunda etapa.



Millonarios mantuvo el esquema básico de la defensa y refrescó el equipo sacando a los creativos y a Herazo. Todo eso le permitió al Cali, ahora sí, meter a los azules en su área, más con desespero que otra cosa. Eso sí, los locales quedaban expuestos a un contragolpe que Millonarios no supo manejar, en especial Jáder Valencia, el reemplazo de Herazo, quien resolvió muy mal las dos ocasiones en las que se acercó a De Amores.



Millonarios obtuvo un triunfo y un respiro enormes. La victoria lo vuelve a meter a los ocho, para ir armando el colchón en la Liga y luego concentrarse en el duelo contra Fluminense en la Copa Libertadores. Y lo del Cali ya es preocupante. Menos de dos meses después de ganar la estrella, es último y lo peor, con mucho por mejorar.



