Así se jugará el repechaje entre Cali y Millonarios

Deportivo Cali y Millonarios serán los protagonistas del último partido del atípico 2020 en el fútbol profesional colombiano. De ese duelo saldrá el cuarto clasificado de Colombia para la edición 2021 de la Copa Suramericana.

Cali llegó a esa instancia tras terminar como el peor equipo en reclasificación de los ocho que clasificaron a la disputa del título. Quedó eliminado en los cuartos de final contra Equidad, con el que empató 1-1 en Techo y perdió 0-1 en Palmaseca.



Por su parte, Millonarios, que no entró entre los ocho, hizo campaña perfecta en la fase de grupos de la Liguilla: goleó 5-2 a Once Caldas, venció 2-3 a Patriotas y derrotó 2-0 a Boyacá Chicó. Luego venció de nuevo al equipo de Manizales en semifinales, esta vez en lanzamientos desde el punto penalti tras un 0-0 en los 90 minutos, y finalmente venció 1-0 al Pereira en la final.



A la Copa Suramericana ya clasificaron, por la vía de la reclasificación, Deportes Tolima, Equidad y Deportivo Pasto. Ahora, Cali y Millonarios van por el último cupo.



Cali busca su décima participación en la Copa Suramericana. Estuvo en 2005, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2018, 2019 y 2020.



Millonarios, por su parte, ha jugado en seis ediciones del torneo: 2004, 2007, 2012, 2014, 2018 y 2020.



La Dimayor programó así el repechaje:



29 de diciembre



Deportivo Cali vs Millonarios FC

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Televisión: Win+



DEPORTES